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Серебряный призер ЧЕ Самарин подарил медаль своему тренеру 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский фигурист Александр Самарин подарил малую серебряную медаль, завоеванную на чемпионате Европы в Минске, своему тренеру Светлане Соколовской.
На европейском первенстве, которое прошло в столице Белоруссии, Самарин был вторым в короткой и произвольной программах и завоевал в итоге серебро. По правилам за каждую программу победители и призеры награждаются малыми медалями. Таким образом, Александр собрал комплект из трех серебряных наград — одной большой и двух малых. Одну из малых медалей фигурист преподнес в знак благодарности своему тренеру.
«Нашу первую европейскую медаль не забуду никогда! Открываю коллекцию!» — цитирует Соколовскую пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Напомним, Самарин уступил лишь испанцу Хавьеру Фернандесу, который стал семикратным чемпионом Европы. Бронза у итальянца Маттео Риццо (247,08).
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Фигурное катание , Хавьер Фернандес , Александр Самарин , Светлана Соколовская , Маттео Риццо
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