Серебряный призер ЧЕ Самарин подарил медаль своему тренеру

На европейском первенстве, которое прошло в столице Белоруссии, Самарин был вторым в короткой и произвольной программах и завоевал в итоге серебро. По правилам за каждую программу победители и призеры награждаются малыми медалями. Таким образом, Александр собрал комплект из трех серебряных наград — одной большой и двух малых. Одну из малых медалей фигурист преподнес в знак благодарности своему тренеру.