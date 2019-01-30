«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась

«Это какой-то крах»: почему Загитова вновь провалилась

Российская фигуристка Алина Загитова провалилась на третьем крупном турнире подряд. После серебра в финале Гран-при и пятого места на чемпионате России ученица Этери Тутберидзе потерпела поражение на первенстве Европы. «Газета.Ru» разбирается в причинах спада чемпионки Пхенчхана-2018.

Прошедший в Минске чемпионат Европы должен был быть охарактеризован триумфом российских спортсменов на международной арене. Эксперты в фигурном катании один за одним утверждали, что во всех дисциплинах соревнований шансы на победу у россиян большие. В особенности это касалось женского одиночного катания, где отечественным фигуристкам пророчили весь пьедестал почета.

Отдельно выделялась Алина Загитова, победительница прошлого чемпионата Европы и олимпийская чемпионка Пхенчхана.

По ходу сезона 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе считалась лучшей на данной момент российской фигуристкой, однако на очередном крупном турнире золотая награда от спортсменки ускользнула. «Газета.Ru» пытается разобраться в главных причинах провала Загитовой.

Психологическое давление и недостаток сил

Первое, что бросается в глаза — психологическая и физическая усталость. Феноменальная легкость и гибкость всегда были главными качествами Загитовой, но Алина также отличалась и большой выносливостью. Во многом данное качество было освоено благодаря Этери Тутберидзе.

Однако если в свой олимпийский сезон 16-летняя фигуристка, выигравшая практически все, что можно, справлялась с огромными нагрузками, то теперь у нее, очевидно, произошел некий сбой.

Дебютировать на взрослом уровне, выиграв этапы и финал Гран-при, забрать золото национального и европейского первенств, стать олимпийской чемпионкой и не столкнуться при этом с серьезным давлением со стороны общественности — нереально. Да, Загитова пользуется популярностью и серьезной поддержкой большого количества фанатов, но и они в свою очередь ждут от своего кумира новых успехов и побед.

Загитова понимает, что вся Россия смотрит на нее и, как бы тренерский штаб олимпийской чемпионки ни закрывал ей доступ в интернет и ни пытался защитить от воздействия со стороны общественности, давление она все равно испытывает.

Первый звоночек, кстати, прозвенел еще в прошлом сезоне — сразу после Олимпиады, когда на мартовском чемпионате мира Загитова стала только пятой.

Тогда во время произвольной программы россиянка упала трижды, а после турнира, как призналась позже сама фигуристка, закрылась у себя в номере и «рыдала, поедая шоколад».

Рост, вес и физиологические изменения

Упадок сил и недостаток выносливости во многом зависит от строения тела любого спортсмена, а в фигурном катании это выражается едва ли не сильнее всего. О том, что тело Загитовой начинает видоизменяться, говорила и сама Тутберидзе, отмечая, что из-за этого приходится устанавливать совершенно иной подход к тренировкам. Так, специалист говорила о том, что у Загитовой напрочь отсутствует мышечная память, а для того, чтобы «начать нормально прыгать, ей необходимо 30 или 40 минут тренировок».

Сильно бросается в глаза рост Загитовой. Менее чем за год после Олимпиады в Южной Корее юная фигуристка выросла на 5-6 см, по ее собственным словам. О том, насколько это сказывается на физическом состоянии, говорила и сама Алина, утверждая, что суставы начинают болеть гораздо чаще.

Прибавила Загитова и в весе. Еще в марте после чемпионата мира в Милане заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обнаружила у спортсменки дисбаланс между ростом и весом.

«Никакого пубертата нет, просто надо поменьше есть. Оно вот так ломает: когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за твоим ростом, у тебя теряется координация. Потом мышцы догоняют, и координация опять возвращается. Так бывает часто», — заявила Тарасова.

На данную проблему обратил внимание и двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, который был уверен в победе Загитовой на минувшем чемпионате Европы.

«Она допустила ошибочки. Хотя классом она все равно выше, и программа очень сложная. Но допустила ошибки и проиграла. Надеюсь, справится.

Алина подросла, набрала еще вес, не может пока найти баланс. Но она очень хорошо работает, и я за нее не переживаю», — цитирует Дмитриева «РИА Новости».

Конкуренция

Огромное давление испытывает Загитова, видя успехи своих конкурентов. Причем как иностранных, так и российских. Вовсю в двери взрослого фигурного катания стучатся юниорки, а некоторые из них в свои 14 лет практически в совершенстве освоили прыжки в четыре оборота. Анна Щербакова , Александра Трусова и Алена Косторная, взявшие на троих шесть золотых медалей с этапов юниорского Гран-при (Косторная и вовсе выиграла финал в Ванкувере), наглядно показали Загитовой и другим взрослым фигуристкам свои большие амбиции и стремление занять место на вершине с новыми мировыми рекордами.

На чемпионате России в Саранске Щербакова, Трусова и Косторная заняли весь пьедестал, хоть и на континентальное первенство из-за возрастного лимита не отобрались. Загитова же осталась на пятой строчке, пропустив вперед себя еще и Станиславу Константинову

На международном уровне главной соперницей Алины является японка Рика Кихира. После побед на этапах Гран-при в Японии и во Франции 16-летняя Кихира, только дебютировавшая на взрослом уровне, не просто выиграла у Загитовой борьбу за золото в финале, но и побила мировой рекорд в короткой программе, который ранее принадлежал именно россиянке.

И это еще полбеды. Кихира, по словам ее тренера, вовсю учит четверные прыжки и даже выполняет их. Вовсю ведется работа над стабильным исполнением сложнейших элементов, которые во взрослом женском одиночном катании не покорялись еще никому.

Загитова же об этом пока может только мечтать. Тутберидзе не раз говорила о том, что ее ученица еще не готова к таким прыжкам.

Возраст тоже дает о себе знать. Шансов на то, что Загитова станет прыгать условный четверной лутц, который уже подвластен Щербаковой и Трусовой, крайне мал.

Успехи конкурентов должны мотивировать Загитову на то, чтобы самой стать лучше. Но сейчас приходится наблюдать только за спадом.

Шанс спасти сезон

Дать точный ответ о причинах, по которым Загитова неудачно проводит остаток сезона, не могут даже эксперты. Так, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что форма 16-летней спортсменки вызывает вопросы. По ее мнению, объяснение этому надо искать в предсезонной подготовке фигуристки.

«Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, но было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень бы хотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Чемпионат мира состоится в Японии с 18 по 24 марта. Мировое первенство — шанс для Загитовой спасти этот сезон.

К слову, место в составе сборной ей не гарантированно, хотя и с большой долей вероятности соревнования в Саитаме без олимпийской чемпионки не пройдут. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, окончательная заявка будет определена тренерским советом после финала Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.