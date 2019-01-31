Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой

Болельщики Алины Загитовой и Евгении Медведевой обиделись на шутку фигуристки Елизаветы Туктамышевой о фанатах-«ботах». Они обвинили спортсменку в зависти и самопиаре.
Ранее Туктамышева написала в Instagram, что комментарии некоторых пользователей ее удивляют и напоминают передачу «В мире животных».
«Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе.
— Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?
— Они давно вымерли», — написала Туктамышева.
В ответ подписчики обвинили фигуристку в зависти.
«А Лиза опять пиарится на других. Выглядит жалко», — написал под постом фигуристки @aleksgurt (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Туктамышевобот — слишком длинно и некрасиво. Завидуй молча, Лиза, нашим прекрасным девочкам», — отметила @miracle_dream_.
«Сарказм— удел завистливых и обиженных», — добавила @aliokina202.
«Очень хорошая тактика периодически упоминать товарищей по команде, которые в мире фигурного катания более заметны. Тем самым повышая интерес к своей глупой персоне», — заявила @oksashik_ivanova.
При этом многие пользователи похвалили чувство юмора Туктамышевой.
«Лиза, шутка зашла на пять! В комментариях реальный серпентарий)))» — написал @lifefixage.
«Верещу. Лиза, ты прекрасна, я туктамышевобот с 2012, надо меня в красную книгу!» — заявила @ta_samaya_aistova.