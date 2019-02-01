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«Унижает, как зверей в цирке»: за что критикуют Тутберидзе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер фигуристки Александры Трусовой, которая с 2016 года занимается в группе Этери Тутберидзе, Александр Волков в резкой форме раскритиковал методы российской специалистки. По его словам, Тутберидзе оказывает на своих учениц «колоссальное давление и делает с ними все, что хочет».
Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вновь попала под волну критики со стороны своих коллег. В методах работы специалистки усомнился Александр Волков, ее бывший коллега из отделения «Хрустальный» московского Центра спорта и образования «Самбо-70», где занимается группа Тутберидзе. Перед началом нового сезона тренер перешел в Академию Евгения Плющенко.
Ранее Волков на протяжении четырех лет тренировал фигуристку Александру Трусову, которую он привез в Москву в 2012 году, после чего та ушла под опеку именитой специалистки.
Рассказывая о достоинствах и особенностях Трусовой и выделив ее талант и работоспособность, он отметил, что причиной ухода спортсменки в другую группу стало влияние родителей, которые регулярно, по его словам, вмешивались в тренировочный процесс, а затем и вовсе прекратили сотрудничество и перевели свою дочь в группу к Анне Царевой, где Трусова отзанималась чуть больше месяца, после чего ушла к Тутберидзе.
При этом школа у Этери Тутберидзе, по его мнению, далека от совершенства. Как утверждает специалист, его коллега способна работать только с юными фигуристками, которые не способны долго удержаться на высоком уровне.
«Лучшая ли у Тутберидзе школа? Слово «лучшая» я бы не сказал, потому что мастеров у нее… От нее мастера уходят. Кандидаты в мастера спорт — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребенка в 13-15 лет. И все. А дальше?
Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Полина Цурская, Евгения Медведева, Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет», — приводит слова Волкова «РИА Новости».
Кроме того, тренер выразил мнение, что успех подопечных Тутберидзе является результатом не ее работы, а помощников и хореографов. Например, Сергей Дудаков, по словам специалиста, отвечает за техническую составляющую в катании фигуристок, и именно он обучает спортсменок в выполнении элементов и прыжков. При этом Волков обвинил Тутберидзе в чрезмерном психологическом давлении на своих учениц.
«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит.
Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут.
Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя. Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть», — сказал Волков, подчеркнув, что, достигая 16-летнего возраста, подопечные Тутберидзе не в состоянии удержаться на высоком уровне в фигурном катании.
Особое внимание тренер обратил на эпизод с уходом Евгении Медведевой в мае прошлого года, когда двукратная чемпионка мира и Европы решила прекратить 11-летнее сотрудничество со специалисткой и уехала в Канаду в группу Брайна Орсера. Так, Волков выразил мнение, что, сменив учителя, Медведева стала более раскрепощенной и по-спортивному взрослой.
«Думаю, это заслуга Орсера и Трэйси Уилсон. Медведева взрослеет, и ее катание становится другим, но грамотный тренер умеет правильно сделать на этом упор, а не пускать на самотек развитие растущей фигуристки и ее техники», — заявил он.
В сравнение с Медведевой специалист привел пример с одной из главных конкуренток и бывшей партнерше по группе фигуристки Алиной Загитовой. В прошлом сезоне 16-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана, одолев в борьбе за золото именно Евгению Медведеву, после чего та сменила тренера. Как утверждает Александр Волков, Тутберидзе не может внести разнообразие в фигурном катании своей группы и просто ставит спортсменок на поток.
«Катание Загитовой потихонечку становится женским. Но, на мой взгляд, программы в группе Тутберидзе все одинаковые. Возьмите любую, поменяйте музыку — ничего не изменится. Одинаковые заходы на прыжки у всех фигуристок. Если риттбергер, то он условно будет с выкрюка. Мне не нравится, допустим, что Загитовой в короткой программе подобрали музыку «Призрак Оперы».
Неужели для олимпийской чемпионки нельзя было найти новую интересную музыку? Музыка — великолепна! Эндрю Ллойд Уэббер — великолепен! Но сколько можно? Ощущение, что взяли первую попавшуюся. А под «Кармен», которую Загитова катает произвольную программу, катались, по-моему, еще лет сто назад»,
К слову, Загитова в текущем сезоне выиграла два этапа Гран-при, но уступила золото японке Рике Кихире в финале, заняла пятое место на чемпионате России, пропустив в призеры юных учениц Тутберидзе Анну Щербакову, Александру Трусову и Алену Косторную, а также осталась второй по итогам европейского первенства, проиграв Софье Самодуровой.
После очередной неудачи критические замечания стали поступать не столько в адрес Загитовой, сколько к ее тренерскому штабу. Многие эксперты, в числе которых оказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Наталья Бестемьянова, утверждали, что в ходе подготовке к новому сезону была допущена ошибка, а сама фигуристка выглядит измотанной и находится не в лучшей спортивной форме.
Интересно, что негативные отзывы по отношению конкретно к Тутберидзе поступают уже не первый раз. Ранее с критикой о методах работы именитой специалистки выступила хореограф группы канадского тренера по фигурному катанию Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой Сандра Безич, заявившая, что та относится к своим ученицам как «к одноразовым девочкам».
«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся как к одноразовым.
Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?» — сказала Безич в передаче This and That.
Так же, как и Волков, канадская специалистка обратила внимание и на то, что Тутберидзе, по ее мнению, не способна обучить спортсменок техническим элементам и заложить функциональный фундамент, в отсутствие которого фигуристки, показывая высокие результаты в юном возрасте, не удерживаются на уровне, повзрослев.
Тутберидзе начала тренерскую деятельность в 1994 году в США, где проработала четыре года, после чего вернулась в Россию. Некоторое время специалистка руководила оздоровительными группами на надувных катках в танцах на льду, после чего в 2008 году стала преподавать в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 37, которая позднее была преобразована в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70».
Первым громким успехов Тутберидзе на тренерском мостике стала победа Юлии Липницкой в командных соревнованиях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.
Под ее руководством фигуристка также стала чемпионкой Европы и завоевала серебро на мировом первенстве. Спустя год Липникая сменила тренера и ушла к Алексею Урманову, а в 2017 году завершила карьеру.
В прошлом сезоне группу Тутберидзе покинули сразу четыре фигуристки: Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканов и Дарья Паненкова.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Алексей Урманов , Полина Цурская , Анна Щербакова , Александр Волков , Татьяна Тарасова , Полина Шелепень , Ллойд Уэббер , Алексей Ягудин , Юлия Липницкая , Евгений Плющенко , РИА Новости
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