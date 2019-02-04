Вражде Плющенко и Ягудина пришел конец

Плющенко готов положить конец давнему конфликту с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов положить конец давней вражде со своим коллегой, чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 Алексеем Ягудиным . По его словам, им давно пора пожать друг другу руки. Также знаменитый фигурист отметил, что междоусобную «войну» начал не он, а Алексей.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов положить конец давнему конфликту со своим коллегой, победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным. По его словам, им давно пора пожать друг другу руки. Также знаменитый фигурист отметил, что междоусобное «войну» начал не он, а Алексей.

«Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю полюбливать. Конечно, в качестве комментатора, а не в плане мужской дружбы. Если эта история будет продолжаться в таком же ключе, то я его прямо «залюблю».

Нам давно пора пожать друг другу руки. Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать. Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым»,

На что Ягудин выступил с ответным коротким заявлением, отметив, что не имел конфликта со своим коллегой.

«Я никогда с ним особо и не ругался. Это максимум, что я могу сказать», — сказал Ягудин.

История проблемных взаимоотношений между спортсменами берет свое начало практически с первых дней их профессиональной карьеры. Оба фигуриста пришли в большой спорт благодаря работе с известным тренером Алексеем Мишиным . При этом и Плющенко, и Ягудин отмечали, что под руководством Мишина между ними не было согласия. Только конкуренция, которая в дальнейшем переросла в соперничество.

А серьезный конфликт между фигуристами начался в 1998 году, когда Плющенко ушел от Мишина к еще одному известному тренеру — Татьяне Тарасовой . После этого их соперничество на льду перешло в откровенную вражду за его пределами.

Плющенко не нравилось, что Мишин отдавал лучшие программы Ягудину, а не ему. Он считает, что первое время его коллеге специалист уделял гораздо больше внимания. Однако, по словам Евгения, позже ситуация изменилась в обратную сторону.

«Самые лучшие программы по-прежнему отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки. Иногда Алексей Николаевич уезжал со старшими, и мы с Ягудиным оставались вдвоем. Если он выехал на лед, и мне непременно нужно было выехать. Если он делал прыжок, значит я делал каскад из двух прыжков. Я постоянно стремился сделать больше, чем он. Конечно, Алексей злился, он уже видел во мне сильного конкурента. Я это кожей ощущал. Я дышал ему в затылок и наступал на пятки. Алексей Николаевич наконец-то заметил мой потенциал и стал гораздо больше уделять мне времени. Ягудина это нервировало, он раздражался».

А в конце ноября прошлого года между титулованными российскими фигуристами разгорелся новый конфликт, инициатором которого выступил Плющенко. Тогда он у себя в инстаграме разместил видео с выступлением Ягудина и высмеял своего бывшего коллегу. Причиной насмешек и критики стало участие четырехкратного чемпиона мира и обладателя золота Игр-2002 в корпоративном мероприятии, которое было организовано в спортивном комплексе, где занимается академия Плющенко.

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко» — Алексей Ягудин!» — написал 36-летний фигурист, дополнив свой пост необычными хештегами.

Например, Плющенко выступил с ироничным замечанием в адрес Ягудина. Он написал о том, что у него нет «ни чести, ни достоинства по отношению к себе».

Также он добавил такие хештеги, как: #этоженадотаклюбитьденьги, #беспринципныймальчуган, #незваныйгость, #навашкорпоративнедорого, #ктознаеттотпоймет.

Под хештегом «незваным гостем» Плющенко имел в виду тот факт, что Ягудин приехал в его академию без приглашения, о чем сам рассказал в комментариях. Интересно, что сам чемпион Олимпиады-2002 выступил с контраргументом на данный счет.

«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в «его Академии» без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — цитировала Ягудина «Лента.ру».

Кроме того, 38-летний фигурист обвинил своего бывшего соперника в том, что он ввел людей в заблуждение.

«Мне неважно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно».

Однако, несмотря очередной пылкий конфликт между знаменитыми фигуристами, после чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил с 23 по 27 января в Минске, градус вражды между фигуристами немного спал. В частности, Ягудин поддержал Плющенко, заявившего о готовности вернуться в фигурное катание, если соотечественники Максим Ковтун Михаил Коляда продолжат выступать так, как на европейском первенстве.

Коляда, лидировавший после короткой программы, трижды упал и занял итоговое пятое место. Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и расположился на 14-й строчке.

«Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться — ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне — откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти — как были, так и остались», — сказал Ягудин ТАСС.

Плющенко же заявил, что хочет вместе с Ягудиным вернуться в большой спорт. По его мнению, они бы с ним могли бы побороться за тройку призеров на европейском турнире.