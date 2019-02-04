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Татьяна Тарасова попала в больницу 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию. Об этом сообщает телеканал ТВЦ.
Журналисты обратились к тренеру за комментарием по поводу прошедшего чемпионата России среди юниоров, однако ее представитель заявила, что Тарасова не сможет говорить, так как находится в больнице и восстанавливается после хирургического вмешательства.
Причина госпитализации не называется. Сообщается, что операция прошла успешно, и Тарасова чувствует себя хорошо.
Ранее, 3 февраля, Тарасова комментировала результаты чемпионата России для портала Sport24. Тренера впечатлило катание победительницы женских соревнований — 14-летней Александры Трусовой.
Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова
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