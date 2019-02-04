Татьяна Тарасова попала в больницу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию. Об этом сообщает телеканал ТВЦ.

Журналисты обратились к тренеру за комментарием по поводу прошедшего чемпионата России среди юниоров, однако ее представитель заявила, что Тарасова не сможет говорить, так как находится в больнице и восстанавливается после хирургического вмешательства.

Причина госпитализации не называется. Сообщается, что операция прошла успешно, и Тарасова чувствует себя хорошо.

Ранее, 3 февраля, Тарасова комментировала результаты чемпионата России для портала Sport24. Тренера впечатлило катание победительницы женских соревнований — 14-летней Александры Трусовой.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.