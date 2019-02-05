Тайный диагноз: какая болезнь подкосила Тарасову

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова неожиданно для многих оказалась в больнице и подверглась хирургическому вмешательству, о чем прессе стало известно по чистой случайности. Вскоре специалист сообщила, что перенесла операцию по замене хрусталика на одном глазу, и рассказала о своем состоянии после операции.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая ныне является постоянным консультантом сборной России, неожиданно для многих оказалась в больнице.

Это выяснилось, когда журналисты телеканала ТВЦ позвонили известному специалисту, чтобы взять комментарий по поводу первенства России среди юниоров, а трубку подняла ее представитель.

Женщина сообщила, что Тарасова в данный момент восстанавливается от операции, чем вызвала настоящий переполох.

Чуть позже сама Тарасова рассказала прессе о том, что перенесла операцию на одном глазу, и ее состояние стабильно.

«Чувствую себя хорошо, правда, зрение пока еще не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик, все, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома.

Такая же операция планируется на втором глазу. Врач рекомендовал провести ее позже, но окончательное решение он примет на консультации», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Рассказывая о перенесенном хирургическом вмешательстве, Тарасова даже нашла в себе силы пошутить:

«Врачи сказали, что я очень хорошо вела себя во время операции. Хотя мне непонятно, каким образом в этой ситуации можно вести себя плохо».

Уже в ближайшее время бывшая наставница Алексея Ягудина планирует вернуться к работе. В частности, она хочет посетить Универсиаду, которая пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске.

Из всех спортсменов Тарасова особенно выделила действующего чемпиона России Ковтуна, который в этом сезоне впервые за долгое время вернулся на высокий уровень выступлений.

«Хотела бы поехать с Максимом Ковтуном на Универсиаду в Красноярск», — отметила специалист.

Также Тарасова сообщила, что планирует совершить еще одно дальнее путешествие и посетить чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме практически сразу после Универсиады — с 18 по 24 марта.

Состав на мировое первенство еще не определен, и это является самой горячей темой на данный момент.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков уже сообщил, что заявка сборной будет сформирована только после того, как состоится финал Кубка России.

«Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где мы сможем просмотреть запасных.

После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира — за 21 день до старта турнира», — подчеркнул функционер.

В финале Кубка уже точно выступит двукратный серебряный призер Пхенчхана Евгения Медведева , которая пользуется безусловной поддержкой Тарасовой. Специалист часто приходит на тренировки бывшей ученицы Этери Тутберидзе, когда та соревнуется в России и дает советы ее нынешнему наставнику Брайану Орсеру.

Канадцу даже пришлось опровергать информацию о том, что Тарасова уже практически тренирует его подопечную.

«Никаких инструкций и установок Татьяна мне не давала. Я очень восхищаюсь Тарасовой, у нее особая магия. Что она делала на тренировке перед произвольной программой на чемпионате России? Она просто подошла нас поддержать.

Кто-то считает, что мы чуть ли не тренируем Медведеву вместе? Нет-нет! Когда мы пересекаемся лично, как на контрольных прокатах в Москве, я обращаюсь к ней за советом. К примеру, о выбранной музыке, прошу поделиться впечатлениями относительно поставленных программ.

И я продолжу советоваться с Тарасовой, поскольку она — легенда фигурного катания, а я не могу знать всего.