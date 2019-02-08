Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка рассказала, почему российская фигуристка Евгения Медведева сменила Этери Тутберидзе на Брайана Орсера, передает "Советский спорт".
"Это ее решение. А правильное ли оно — это только время покажет. Тут и психологические проблемы. Время и результаты Жени все покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни", — сказала бывшая спортсменка.
Навка также пожелала Медведевой в ее продолжающейся карьере.
"Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем. Как говорила героиня Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит", "в 40 лет жизнь только начинается", — добавила она.
Ранее состояние Алины Загитовой было названо депрессивным.