Рудковская заступилась за обиженного Плющенко

Рудковская обвинила Ягудина в «не пацанском» поведении

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская раскритиковала фигуриста Алексея Ягудина, заявив, что он «некрасиво» себя вел в отношении Плющенко и даже не извинился. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Комментируя старое противостояние фигуристов, Рудковская заявила, что во время Олимпиады-2014 Ягудин «ходил по каналам» и утверждал, что Плющенко симулирует травму. В итоге «Первый канал» показывал операцию фигуриста в прямом эфире, чтобы доказать ее реальность, отметила продюсер.

По ее словам, после этого извинились все, кто обвинял Плющенко, но только не Ягудин.

«До Сочи все было нормально, но дальше… Жаль, что Алексей стал так себя вести. Как-то не по-мужски, не по-человечески, не по-пацански», — подчеркнула Рудковская.

По ее мнению, конфликты связаны с «дележом» ледового бизнеса. Продюсер отметила, что Плющенко, решивший делать шоу в России, стал сильным конкурентом.

Плющенко и Ягудин когда-то тренировались у одного наставника — Алексея Мишина. В статье Sports.ru, посвященной конфликту фигуристов, говорилось, что Плющенко жаловался на «зуботычины» от Ягудина в раздевалке. Также они считали друг друга любимчиками Мишина, а когда жили в одном номере, даже не разговаривали.

Позже Ягудин ушел от Мишина к Татьяне Тарасовой. Плющенко начал побеждать чаще, а Ягудин рассказывал, что сравнения с соперником стали для него «навязчивой идеей». Позже оба они стали лицами ледовых шоу.