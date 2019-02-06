Рудковская назвала Тутберидзе современной версией Татьяны Тарасовой

«Мне Этери очень импонирует: она амбициозная, молодая, дерзкая. Она уже всё всем доказала. Ее девочки бьют мировые рекорды и по баллам и по возрастным параметрам. И глупо не признавать, что с её приходом женское российское одиночное катание стало мощным, таким же дерзким и амбициозным», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

По её мнению, таких специалистов, как Тутберидзе, можно посчитать по пальцам одной руки во всём мире.

«На смену Татьяне Анатольевне Тарасовой идёт её современная версия — Этери Георгиевна. Это же здорово», — сказала Рудковская.