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Рудковская назвала Тутберидзе современной версией Татьяны Тарасовой 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о тренере Этери Тутберидзе.
«Мне Этери очень импонирует: она амбициозная, молодая, дерзкая. Она уже всё всем доказала. Ее девочки бьют мировые рекорды и по баллам и по возрастным параметрам. И глупо не признавать, что с её приходом женское российское одиночное катание стало мощным, таким же дерзким и амбициозным», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».
По её мнению, таких специалистов, как Тутберидзе, можно посчитать по пальцам одной руки во всём мире.
«На смену Татьяне Анатольевне Тарасовой идёт её современная версия — Этери Георгиевна. Это же здорово», — сказала Рудковская.
До этого Тутберидзе подверглась критике со стороны одного из тренеров академии «Ангелы Плющенко» Александра Волкова.
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Фигурное катание , Александр Волков , Татьяна Тарасова , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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