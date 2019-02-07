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Загитова порассуждала о жизни не в России 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова допустила, что смогла бы прожить некоторое время в Японии. Об этом она рассказала в интервью «Р-Спорт».
16-летняя Загитова отметила, что ей понравился ее визит в Японию.
«Наверное, смогла бы пожить в Японии год-два, но не всю жизнь. Все-таки я патриот», — заявила спортсменка.
Загитова также рассказала о своей собаке породы акита-ину, которую ей подарили во время поездки в Японию. По словам фигуристки, прогулки с питомцем помогают отвлечься от тренировочного процесса.
Загитова — олимпийская чемпионка. Россиянка выиграла золото в индивидуальном катании на Играх в Пхенчхане в 2018-м. В том же году спортсменка одержала победу на чемпионате Европы. В декабре 2018-го Загитова упустила победу в мировом Гран-при. Российская спортсменка заняла второе место, уступив первое японке Рики Кихире.
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