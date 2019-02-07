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Туктамышева рассказала о самочувствии после воспаления легких 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем самочувствии после перенесенного воспаления легких, передает "Советский спорт".
"Я себя чувствую очень хорошо, практически восстановилась в плане здоровья. Что касается начала моего периода восстановления — было очень тяжело. Я терялась в пространстве на льду.
Если сравнивать состояние после болезни и после трехнедельного отдыха, когда ты полностью на релаксе, уже забываешь ощущение на льду — это было в десять раз хуже. Я никогда не находилась в таком дисбалансе", — сказала фигуристка в интервью журналистке Марии Командной.
Из-за воспаления легких Туктамышева не смогла выступить на чемпионате России.
Ранее фигуристка поделилась с фанатами яркими фотографиями.
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