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«Тогда это было, как сейчас лифчик»: Москвина о сексуальной революции 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что в откровенных нарядах современных фигуристов нет ничего предосудительного, и показала свое фото в «голом» костюме. Об этом сообщает «Фонтанка».
Москвину попросили прокомментировать номер Елизаветы Туктамышевой, раздевшейся в показательном выступлении под песню Toxic, и просвечивающий костюм Александры Степановой.
«Ну и что? Вы разве не видите девушек на пляжах в лифчиках?» — заявила тренер и решила показать свой пример.
Москвина продемонстрировала фото 65-67-го годов, когда она сама была фигуристкой. На снимке она запечатлена в алом костюме с открытым плечом.
«Тогда в СССР не катались с голыми плечами, это было как сейчас лифчик Туктамышевой», — подчеркнула тренер.
Тамара Москвина/ "Фонтанка"
Москвина рассказала, что в таком костюме она выступала в номере «Цыганский танец». Специально для него ей сделали лифчик из пластмассовых чашечек третьего размера, хотя ее грудь была меньше.
Москвина каталась в паре с Алексеем Мишиным, нынешним тренером Туктамышевой. Она вспомнила, что партнер очень удивился, увидев ее костюм.
«Мишин смотрит на меня и говорит: «А это откуда? У тебя таких форм никогда не было!» А вы говорите — Туктамышева!» — сказала она.
Москвина отметила, что людям стоит «держать при себе» оценки по поводу откровенности нарядов.
Показательный номер под песню Бритни Спирс Toxic Туктамышева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В один из моментов выступления фигуристка сняла жакет стюардессы и осталась в нижнем белье.
Ее тренер Алексей Мишин рассказал Life, что идея с раздеванием принадлежала ему. Мишин отметил, что секса и эротики не было только во времена социализма, когда говорили о «воспроизводстве себе подобных».
Комментарии
Фигурное катание , Алексей Мишин , Тамара Москвина , Бритни Спирс , Елизавета Туктамышева , Александра Степанова , Фонтанка.Ру
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