Туктамышева поведала о пользе секса перед стартами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, сколько раз в неделю девушкам необходимо заниматься сексом для здоровья.

«Да хоть каждый день. Зависит от желания. Для здоровья… Мне 22, я ещё не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья. У меня пока всё в порядке», — сказала спортсменка в интервью для программы Commandos.

При этом Туктамышева отметила, что знает про запрет у футболистов не заниматься сексом перед играми. По её мнению, такое правило — правдиво и действенно.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года. Туктамышева стала третьей в финале Гран-при 2018 года, который проходил в Ванкувере (Канада).