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Туктамышева поведала о пользе секса перед стартами 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, сколько раз в неделю девушкам необходимо заниматься сексом для здоровья.
«Да хоть каждый день. Зависит от желания. Для здоровья… Мне 22, я ещё не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья. У меня пока всё в порядке», — сказала спортсменка в интервью для программы Commandos.
При этом Туктамышева отметила, что знает про запрет у футболистов не заниматься сексом перед играми. По её мнению, такое правило — правдиво и действенно.
Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года. Туктамышева стала третьей в финале Гран-при 2018 года, который проходил в Ванкувере (Канада).
Туктамышева пошутила над войнами между фанатами россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, писал News.ru.
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