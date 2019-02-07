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Состояние Загитовой сочли депрессивным 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российская и советская фристайлистка и двукратная призерка Олимпийских игр Елизавета Кожевникова прокомментировала последние результаты фигуристки Алины Загитовой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
По мнению 45-летней Кожевниковой, Загитова испытывает как психологические проблемы, так и трудности, связанные с возрастными периодом. «Алине сейчас действительно очень плохо. Это или депрессивное, или субдепрессивное состояние. Избавиться от хронического, зашкаливающего стресса малой кровью невозможно», — заявила она.
Несмотря на неудачное выступление на чемпионате России, Загитова попала в заявку сборной страны на чемпионат Европы. На первенстве континента россиянка упустила победу — первое место заняла соотечественница Загитовой Софья Самодурова.
В декабре 2018-го Загитовой не удалось одержать победу в финале Гран-при. 16-летняя спортсменка уступила японке Рики Кихире и заняла второе место.
Загитова — олимпийская чемпионка. Она завоевала золотую медаль на Играх в Пхенчхане.
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