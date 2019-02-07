Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева

Туктамышева рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала откровенное интервью, в котором поделилась своими житейскими трудностями. Так, чемпионка мира и Европы рассказала о том, как часто занимается сексом, о своем самочувствии и планах на грядущее мировое первенство, а также поддержала свою соотечественницу Евгению Медведеву

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в откровенном интервью журналистке Марии Командной поделилась секретами из своей жизни, рассказав о том, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться по ходу карьеры, своем отношении к сексу и раскрыла свои планы на конец текущего сезона.

Так, 22-летняя спортсменка прокомментировала заявление своего тренера Алексея Мишина , который еще в декабре прошлого года сообщил о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) проинформила его, чтобы он готовил свою ученицу к чемпионату мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. В частности Мишин охарактеризовал Туктамышеву как «орудие большого калибра», подчеркнув, что фигуристка будет совершенствовать свой фирменный тройной аксель.

Это подтвердила и сама спортсменка, отметив, что на тренировках уделяет этому элементу особое внимание.

«Мы сделали на него более сложный заход. Добавили перед ним шаги и движения рук, чтобы все смотрелось более гармонично. Моя программа начинается после этого прыжка, когда я очень серьезно на него заеду и сделаю, и только потом начинается жестикуляция и эмоции.

Сейчас мне хочется показать программу так, чтобы она смотрелась абсолютно целостной», — сказал Туктамышева в эфире программы на YouTube-канале COMMANDOS.

В конце января в Минске состоялся чемпионат Европы, на который Елизавета попасть не смогла ввиду болезни. 12 декабря фигуристка была экстренно госпитализирована в больницу с воспалением легких, в результате чего она пропустила российское первенство, на котором определялся состав национальной сборной. В итоге на соревнования в столице Белоруссии поехали Станислава Константинова Алина Загитова и Софья Самодурова, которая и стала чемпионкой турнира.

Туктамышева же, выписавшись из больницы, продолжила готовиться к заключительной части сезона. По словам спортсменки, первый период после болезни был для нее затруднительным.

«Я себя чувствую очень хорошо, практически восстановилась в плане здоровья. Что касается начала моего периода восстановления — было очень тяжело. Я терялась в пространстве на льду. Если сравнивать состояние после болезни и после трехнедельного отдыха, когда ты полностью на релаксе и уже забываешь ощущение на льду, это было в десять раз хуже. Я никогда в таком дисбалансе не находилась», — сказала Туктамышева, подчеркнув, что положительно расценивает свои шансы на попадание состав сборной России на мировое первенство в том случае, если будет находиться в идеальной спортивной форме.

Говоря о кондициях, фигуристка также поделилась своими мыслями о влиянии секса на организм спортсмена накануне соревнований и после них. Так, Туктамышева заявила, что способна вести половую жизнь регулярно, что никак не сказывается на ее тренировках и выступлениях.

«Могу заниматься сексом хоть каждый день. Зависит от желания. Для здоровья? Мне 22, и я еще не понимаю, сколько раз им нужно заниматься именно для здоровья. У меня пока все в порядке.

Как отношусь к тому, что у футболистов есть запрет на секс накануне важных матчей? Есть такая теория — и практика показывает, что она правдива — лучше не заниматься сексом перед тренировками и соревнованиями. Не такой настрой у них потом», — отметила фигуристка.

Ярко начав свою карьеру, Туктамышева провалила олимпийский сезон-2013/14, когда ученица Мишина заняла четвертые места на этапах Гран-при в России и США, а также стала десятой на национальном первенстве, повторив свой худший результат в карьере и не сумев отобраться на чемпионат Европы и Олимпиаду в Сочи.

После этого 22-спортсменка чередовала успехи на крупных турнирах с травмами. К текущему сезону Туктамышева смогла восстановить свой фирменный тройной аксель. По ее словам, это является плодом упорных тренировок.

«Как мне удалось вернуть свои былые позиции? Да фиг его знает. Я просто тренируюсь. Когда заканчивается олимпийский цикл, открывается новая страница. Хочется начать все с чистого листа. И ты думаешь, что у тебя есть шанс. Изменения в правилах были для более возрастных фигуристок, что, конечно же, хорошо для меня. Появилось воодушевление, настрой, желание.

Олимпиаду в Сочи мне было пропускать сложнее, чем в Пхенчхане. Тогда Игры были в моей стране, на меня возлагались большие надежды. Это был провал, грубо говоря. С Пхенчханом я уже была готова к этим эмоциям. Спокойно посмотрела, проанализировала. Все закончилась, и я начала дальше работать»,

Похожие проблемы в карьере испытывает ее соотечественница и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, в мае прошлого года прекратившая 11-летнее сотрудничество с Этери Тутберидзе и ушедшая в группу Брайана Орсера. Под руководством канадского специалиста 19-летняя россиянка завоевала бронзу на этапе Гран-при в Канаде и стал четвертой во Франции, не сумев пробиться в финал. На чемпионате России Медведева стала только седьмой и таким образом не отобралась в состав сборной на первенство Европы.

По мнению Туктамышевой, ее «коллега по цеху» преодолевает сложный этап в своей карьере, а спад является нормальным явлением.

«Это спортивный путь, интересный. Каждый спортсмен должен пройти через это. Это просто новый этап. Смена тренера. Конечно, она должна привыкнуть. Она это прекрасно понимает. Я проходила через это. Большой трагедии делать не надо. Главное, что она сделала ранее. Ты катаешься, потому что ты знаешь, что можешь. Пока Женя катается, думаю, у нее будет такой же год, как у меня сейчас. Она катается — значит, она знает, что может. Если бы она не знала — она бы закончила», — отметила Туктамышева, которая до 2006 года тренировалась в группе Светланы Веретенниковой.

Поделилась чемпионка мира и Европы и информацией о доходах фигуристов. Так, Туктамышева заявила, что зарплата у спортсменов является невысокой, а основная часть доходов идет за счет призовых на соревнованиях.

«Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на шоу», — подчеркнула она, отметив, что именно шоу является самым распространенным путем заработка у фигуристов.

Поделилась Туктамышева своим отношением и к заработкам футболистов, заявив, что они «заслуживают тех денег, которые получают».