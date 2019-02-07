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Чемпионка мира среди юниоров Трусова рассказала о планах на 2019 год 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в беседе с kp.ru рассказала о планах на 2019 год.
«Тренироваться и учиться. В ближайших планах серьёзная подготовка к чемпионату мира. У нас есть месяц — будем работать», — заявила она.
Фигуристка также сообщила, что тренирует четверной флип, но ещё не думала о том, чтобы вставить его в программу.
«Надо пробовать. Впереди важные старты. Сейчас каждая ошибка дорого стоит», — добавила она.
Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, чем занимается во время перелётов.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Комсомольская правда
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