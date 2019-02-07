Чемпионка мира среди юниоров Трусова рассказала о планах на 2019 год

Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в беседе с kp.ru рассказала о планах на 2019 год.

«Тренироваться и учиться. В ближайших планах серьёзная подготовка к чемпионату мира. У нас есть месяц — будем работать», — заявила она.

Фигуристка также сообщила, что тренирует четверной флип, но ещё не думала о том, чтобы вставить его в программу.

«Надо пробовать. Впереди важные старты. Сейчас каждая ошибка дорого стоит», — добавила она.