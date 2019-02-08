Четверной в 18 лет: что Тутберидзе сделала с ученицей Орсера

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева исполнила на тренировке четверной сальхов. Сделан он был в каскаде с тройным. «Газета.Ru» рассказывает о спортсменке, вернувшейся к тренеру Этери Тутберидзе, которой прыжок в четыре оборота дался в 18-летнем возрасте.

Феномен Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе известна не только своими ученицами-олимпийскими чемпионками Юлией Липницкой и Алиной Загитовой, а также способность ставить юных талантливых фигуристок на поток. Среди них, например, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые в свои 14 лет целиком овладели прыжками в четыре оборота. Первая стала знаменита тем, что исполнила два четверных лутца в одной программе, а вторая — своим умением прыгать и сальхов, и тулуп, и лутц.

В истории женского одиночного фигурного катания это является уникальным случаем. Из спортсменок взрослого подобный трюк не удался еще никому. Похвастать этим может, пожалуй, только перешедшая из юниорок на уровень выше японка Рика Кихира. Однако четверные прыжки с переменным успехом она выполняет только на тренировках.

Яркая и в некоторой степени неожиданная вспышка возникла в Казахстане, где прыжок в четыре оборота смогла исполнить 18-летняя фигуристка Элизабет Турсынбаева. Казахстанская спортсменка продемонстрировала четверной сальхов в каскаде с тройным.

Данное достижение является во многом результатом работы в группе известной российской специалистки Этери Тутберидзе, к которой Турсынбаева перешла в июне прошлого года.

Знакомство с Тутберидзе и переезд к Орсеру

Свою карьеру казахстанская фигуристка начала в 2005 году и долгое время занималась в столичной Экспериментальной школе высшего спортивного мастерства «Москвич» под руководством тренеров Натальи Дубинской и Александра Шубина . Спустя шесть лет Турсынбаева перебралась в школу ЦСКА, где ее наставницами были Елена Водорезова и Светлана Соколовская

Однако на различных турнирах юная фигуристка выступала безуспешно, а ее лучшим результатом были 167,46 на первенстве Москвы среди спортсменов младшей возрастной категории, где она заняла седьмое место.

В 2012 году Турсынбаева приглянулась Этери Тутберидзе, которая взяла казахстанскую спортсменку в свою группу в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №37, ныне именуемый как «Самбо-70».

За двухлетний период работы с Тутберидзе фигуристка стала чемпионкой Казахстана, выиграла юношеское Первенство Москвы и Открытый чемпионат Нижегородской области, добавив к этому серебро этапа Кубка России 2012 года.

Однако следующий сезон Турсынбаева начала уже в Торонто под руководством известного канадского тренера Брайана Орсера. Тогда же родившаяся в Москве фигуристка, которая на сезон 2013/14 была включена в состав сборных команд России и Москвы, приняла решение выступать за национальную команду своей исторической родины.

Ее дебют на юношеском уровне был ознаменован 11-м результатом на молодежном чемпионате мира в Софии и серебром этапа Гран-при среди юниоров в Белоруссии. В следующем сезоне она вновь стала серебряным призером юниорского этапа Гран-при в Германии, а также заняла итоговое четвертое место на чемпионате мира и выиграла национальное первенство.

Сезон-2015/16 Турсынбаева начала уже на взрослом уровне, стартовав с серебра на турнире серии «Челленджер» в США и победы в канадской «Осенней классике». Однако результаты на международном уровне были гораздо скромнее: четвертое место на американском этапе Гран-при и седьмое — на соревнованиях в Канаде, в результате чего Турсынбаева не смогла квалифицироваться в финал.

На чемпионате мира казахстанская спортсменка заняла 12-ю позицию, при этом улучшив свои показатели, набрав в общей сумме 183,62 балла.

В предолимпийском сезоне результаты Турсынбаевой незначительно упали, однако бронза зимних Азиатских игр, восьмое место чемпионата четырех континентов и девятая строчка на мировом первенстве позволили ей завоевать две путевки для своей страны на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

В главный в своей карьере сезон Турсынбаева вновь завоевала бронзу на Autumn Classic International и стала первой на турнире серии «Челленджер» в Минске. Однако на этапах Гран-при в России и Франции казахстанская фигуристка расположилась в середине таблице, а на Олимпиаде в Южной Корее заняла итоговое 12-е место, набрав в общей сумме 177,12 балла.

Возвращение к Тутберидзе

Спустя пять лет сотрудничества с Брайаном Орсером Турсынбаева приняла решение вернуться в группу Этери Тутберидзе. По словам самой фигуристки, оно было связано с желанием лучше подготовиться к Олимпийским играм — 2022 в Пекине. К слову, сотрудничество между спортсменкой и российским тренером заключено именно до Игр-2022 включительно.

«Да, я ушла от Орсера, но это вообще никак ни с кем не связано. С Брайаном мы расстались в хороших отношениях, он поддержал мой выбор и пожелал мне удачи, сказав, что я в хороших руках. И я благодарна ему за тот опыт, который он мне дал.

На самом деле тяжело тренироваться вдали от дома и семьи, и иногда нужно что-то изменить, чтобы улучшить результаты. Поэтому к следующей Олимпиаде я хочу готовиться по-другому. Этери Георгиевна очень хороший тренер, и я безумно рада, что мне выпал шанс тренироваться в ее группе», — цитирует Турсынбаеву ТАСС.

Однако мать фигуристки Падишахан Султаналиева рассказала о том, что решение перейти в группу Орсера в 2013 году стало ошибкой. По ее словам, семья Турсынбаева была убеждена в индивидуальном подходе специалиста к каждому ученику, однако тот «много времени тратил на ледовые шоу».

«Там ты предоставлен сам себе, много чего решаешь сам, вплоть до выбора программы, а если ты ошибку допускаешь, это твоя личная ошибка. Орсер ведет занятия условно говоря 20 минут, и он отвечает за эти 20 минут. А за глобальный результат надо бороться самому, либо за тобой должна стоять сильная федерация, как в России, — помогает, болеет. Даже в Казахстане эта федерация в чистом виде не существует, там не хватает обученных судей, контролеров, тренеров, но казахи все-равно оказывают Элизабет посильную помощь», — цитирует мать Турсынбаевой «РДВ».

Также Падишахан Султаналиева отметила, что окончательное решение выступать за сборную Казахстана было принято в связи с тем, что в российском женском одиночном катании высокая конкуренция, с которой Турсынбаева с большой долей вероятности не справилась бы. При этом мать спортсменки подчеркнула, что с Тутберидзе ее дочь сможет достичь весомого прогресса в карьере.

«Мы готовимся к Олимпийским играм, и у моей девочки все только начинается. Это нормальная практика, но техника Тутберизде при Орсере была сохранена. Мы просились к ней, очень долго шли переговоры. Этери Георгиевна работает, вкладывая душу, и не обращает внимания на условности, может, поэтому у нее такие результаты. Это организованный тренер с прекрасной командой — тренером Сергеем Викторовичем Дудаковым, хореографом Даниилом Марковичем Глейхенгаузом», — заявила она.

В текущем сезоне Турсынбаева завоевала серебряные медали на турнирах Finlandia Trophy и Мемориале Ондрея Непелы, а на этапах Гран-при в Москве и канадском Лавале заняла шестое и пятое места соответственно, не сумев отобраться в финал.