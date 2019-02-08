«Я не хочу видеть однодневных фигуристов»: Слуцкая — о ситуации в фигурном катании

Ирина Слуцкая считает, что спортсмены должны бороться, а не исчезать после одного выигранного соревнования.

Современных фигуристок нельзя сравнивать со спортсменами, которые участвовали в соревнованиях в одно время с Ириной Слуцкой. Такое мнение выразила сама двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, семикратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, депутат Московской областной Думы в программе «Между тем» на «Звезде».

«Нас нельзя сравнивать. У нас все по-другому было, вплоть до того, что система судейства была другая», — рассказала Слуцкая.

Она также отметила, что хочет видеть борьбу спортсменов. По словам Слуцкой, она не успевает «насладиться» фигуристом, который выходит на одни соревнования, выигрывает и исчезает.

«Я хочу видеть борьбу, я хочу видеть преодоление спортсменов. Я не хочу видеть однодневных фигуристов: и девочек, и мальчиков», — добавила Слуцкая.

Ранее стало известно, что юниорский чемпионат России по фигурному катанию выиграла Александра Трусова. В произвольной программе она набрала 164,44 балла, побив рекорд Алины Загитовой — в 158,50 баллов.