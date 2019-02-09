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Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Федерацию фигурного катания России. Его слова приводит Sport24
Тихонов заявил, что тренерский штаб российских фигуристов слишком возрастной. В качестве примеров он привел Тамару Москвину (77 лет), Алексея Мишина (77 лет) и Елену Чайковскую (79 лет), назначенную председателем тренерского совета.
«Это говорит том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Этери Тутберидзе (44 года) еще, но она тоже уже не девочка», — добавил экс-биатлонист.
Тихонов неоднократно подвергал критике российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона.
Олимпийский чемпион живет в Белоруссии. 72-летний специалист заявил, что «чем дальше от российских сплетен, тем лучше».
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Александр Тихонов , Тамара Москвина , Елена Чайковская , Госдума
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