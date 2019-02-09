Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Федерацию фигурного катания России. Его слова приводит Sport24

«Это говорит том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Этери Тутберидзе (44 года) еще, но она тоже уже не девочка», — добавил экс-биатлонист.

Тихонов неоднократно подвергал критике российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона.

Олимпийский чемпион живет в Белоруссии. 72-летний специалист заявил, что «чем дальше от российских сплетен, тем лучше».