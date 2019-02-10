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Мозер возобновит работу с фигуристами Тарасовой и Морозовым 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский тренер Нина Мозер возобновит работу с Евгение Тарасовой и Владимиром Морозовом для подготовки пары к чемпионату мира по фигурному катанию в Японии.
«С октября я помогала ребятам, приезжала к ним. Сейчас мы договорились с ними и с Максимом, что подготовку к чемпионату мира проведём вместе», — приводит слова Мозер ТАСС.
Она отметила, что нынешний наставник дуэта Максим Траньков отлично справляется со своей работой, но было принято решение готовиться к мировому первенству в более привычной для фигуристов обстановке.
Чемпионат мира 2019 года пройдёт в японской Сайтаме 18—24 марта.
Ранее в ФФККР рассказали, когда станет известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Максим Траньков , Владимир Морозов , ИТАР-ТАСС
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