Мозер возобновит работу с фигуристами Тарасовой и Морозовым

Российский тренер Нина Мозер возобновит работу с Евгение Тарасовой и Владимиром Морозовом для подготовки пары к чемпионату мира по фигурному катанию в Японии.

«С октября я помогала ребятам, приезжала к ним. Сейчас мы договорились с ними и с Максимом, что подготовку к чемпионату мира проведём вместе», — приводит слова Мозер ТАСС.

Она отметила, что нынешний наставник дуэта Максим Траньков отлично справляется со своей работой, но было принято решение готовиться к мировому первенству в более привычной для фигуристов обстановке.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в японской Сайтаме 18—24 марта.

Ранее в ФФККР рассказали, когда станет известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.