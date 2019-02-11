Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как ей пришлось ограничивать себя во время Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году.
Спортсменка вспомнила, что даже не пила воду во время Игр, чтобы не прибавить в весе накануне прокатов.
«Мы просто полоскали рот и выплёвывали», — заявила Загитова в трансляции, которую организовал журнал Glamour.
Она добавила, что после Олимпиады начала следить за питанием тщательнее, как и пить воду.
Загитова выиграла соревнования одиночниц, опередив в борьбе за золото другую представительницу сборной России Евгению Медведеву. В командном первенстве Загитова исполняла произвольную программу и помогла россиянам завоевать серебро.