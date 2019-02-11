Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова поведала об ограничениях в воде 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как ей пришлось ограничивать себя во время Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году.
Спортсменка вспомнила, что даже не пила воду во время Игр, чтобы не прибавить в весе накануне прокатов.
«Мы просто полоскали рот и выплёвывали», — заявила Загитова в трансляции, которую организовал журнал Glamour.
Она добавила, что после Олимпиады начала следить за питанием тщательнее, как и пить воду.
Загитова выиграла соревнования одиночниц, опередив в борьбе за золото другую представительницу сборной России Евгению Медведеву. В командном первенстве Загитова исполняла произвольную программу и помогла россиянам завоевать серебро.
News.ru: последние новости
Туктамышева поведала о пользе секса перед стартами Слуцкая вспомнила о ненависти в фигурном катании Тихонов заговорил о фигурном катании и прошёлся по Тутберидзе
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Алина Загитова
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение