Загитова поведала об ограничениях в воде

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как ей пришлось ограничивать себя во время Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году.

Спортсменка вспомнила, что даже не пила воду во время Игр, чтобы не прибавить в весе накануне прокатов.

«Мы просто полоскали рот и выплёвывали», — заявила Загитова в трансляции, которую организовал журнал Glamour.

Она добавила, что после Олимпиады начала следить за питанием тщательнее, как и пить воду.