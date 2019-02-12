Тренер Медведевой объяснил неудачные выступления фигуристки

Тренер серебряной призерки Олимпиады 2018 года Евгении Медеведевой Брайан Орсер прокомментировал неудачные выступления подопечной, передает Sportbox.

Наставник считает, что у его ученицы есть возможность попасть на чемпионат мира в Японии.

"Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах. Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир", — подчеркнул канадский специалист.

Также он отметил положительные качества фигуристки.

"Мне категорически все равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов. С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас все должно получиться. И вы увидите это", — заявил Орсер.

Напомним, что в текущем сезоне спортсменка не смогла пробиться в финал Гран-при. На чемпионате России в Саранске она стала только седьмой.