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Тренер Медведевой объяснил неудачные выступления фигуристки 

Газета.Ru + ещё 15 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Тренер серебряной призерки Олимпиады 2018 года Евгении Медеведевой Брайан Орсер прокомментировал неудачные выступления подопечной, передает Sportbox.
Наставник считает, что у его ученицы есть возможность попасть на чемпионат мира в Японии.
"Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах. Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир", — подчеркнул канадский специалист.
Также он отметил положительные качества фигуристки.
"Мне категорически все равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов. С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас все должно получиться. И вы увидите это", — заявил Орсер.
Напомним, что в текущем сезоне спортсменка не смогла пробиться в финал Гран-при. На чемпионате России в Саранске она стала только седьмой.
Ранее российские фигуристы Александр Петров и Андрей Лазукин завоевали золото и серебро соответственно на международном турнире Dragon Trophy, который проходил в Любляне.
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Фигурное катание , Александр Петров
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