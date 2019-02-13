«Старики работают»: как сложилась судьба Тарасовой

13 февраля свой день рождения празднует прославленный российский тренер Татьяна Тарасова — ей исполняется 72 года. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и спортивных достижениях одной из главных фигур в отечественном фигурном катании.

Татьяна Тарасова не могла не связать свою жизнь со спортом, будучи дочерью легендарного «отца русского хоккея» Анатолия Тарасова . Именно он отправил заниматься на каток дочь в возрасте пяти лет. Каждый день будущая прима отечественного фигурного катания не только постигала азы первого для себя спорта, но и усиленно укрепляла тело, делая зарядку возле дома под пристальным наблюдением отца с балкона.

Помимо фигурного катания Татьяна увлекалась хоккеем, в который играла преимущественно с мальчиками, а также получила спортивный разряд по прыжкам в воду.

Ее воспитывали как спортивного и ответственного ребенка, поэтому уже с шести лет девочка самостоятельно ездила на тренировки.

В период с 1964 по 1966 год Тарасова каталась в паре с Георгием Проскуриным. Некоторое время пару даже тренировала Елена Чайковская , которая до сих пор продолжает выпускать талантливых учеников. На чемпионате СССР в 1964 году пара Тарасовой и Проскурина заняла третье место, через год молодым фигуристам покорилось серебро, а в 1966-м году они стали победителями Зимней Универсиады.

Полученное во время катания повреждение не позволило ей добиться серьезных успехов в профессиональном спорте, заставив завязать с карьерой фигуристки.

Однако от спорта будущая легенда фигурного катания не отошла. В возрасте 19-ти лет Тарасова начала заниматься постановкой программ, заявив о себе с большой буквы как тренер.

В 1975 году ей присвоили почетное звание заслуженного тренера страны, но, как она призналась, только в 1992 году ей удалось добиться признания своего отца, который тогда впервые назвал ее коллегой.

В конце 90-х из-за тяжелой ситуации в стране Тарасовой пришлось уехать на заработки в Соединенные Штаты.

Там под ее руководством успешно тренировались и выступали Саша Коэн, Эваа Лайсачек и Сидзуки Аракава, ставшие впоследствии звездами зарубежного фигурного катания.

К 2004 году ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей. В 2005 Тарасова вернулась в Россию.

Что же касается личной жизни великого тренера, то она трижды была замужем, однако детей в браках не появилось. После смерти своего третьего мужа, пианиста Владимира Крайнева , тренер с головой ушла в работу.

Однако сейчас Тарасова больше консультант, чем тренер. Она активно строит карьеру на телевидении, комментируя фигурное катания, а также помогает тренерскому штабу сборной России. В 2018 году она получила премию ТЭФИ среди спортивных комментаторов за работу во время прямых трансляций фигурного катания на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Тогда Тарасова призналась, что не считает себя журналистом, а просто любит фигурное катание.

Совсем недавно специалисту пришлось лечь под операционный стол. Тарасова успешно перенесла операцию по удалению катаракты, о чем сообщила в своем инстаграме.

Тренер поспешила успокоить своих поклонников, заверив, что с ее здоровьем все в порядке.

«Зрение 120 процентов!» — подписала фотографию Тарасова, поставив хэштеги «Люблю свою работу», «Всем спасибо за поддержку» и «Здоровье — наше все».

Ожидается, что на восстановление Тарасовой потребуется порядка одного месяца. Она вернется к работе во время Универсиады в Красноярске и чемпионата мира в Японии.

Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов несколько дней назад высказался о том, что в российском фигурном катании преобладает количество возрастных тренеров. Но это, по его мнению, только делает честь опытным специалистам.

«Обратите внимание, кто у нас работает в фигурном катании? Тамара Москвина, Алексей Мишин, Елена Чайковская — в 79 лет ее назначили председателем тренерского совета. Старики работают, всем далеко за семьдесят», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Я восхищаюсь тем, что в фигурном катании нашим мэтрам не смотрят в паспорт, а дают продуктивно работать на благо спорта, и они показывают при этом выдающиеся результаты со своими воспитанниками, продолжая творить историю», — чуть позже добавил Тихонов на своем официальном сайте.

Эти слова как нельзя лучше описывают деятельность Тарасовой. Она полностью отдается работе, на своем примере доказывая, что возраст в профессиональном спорте — просто цифры.