Медведева рассказала о большой перемене в жизни

По итогам короткой программы Медведева стала лидером. Она заявила, что чисто откатала программу, выполнила все необходимые прыжки, но не считает себя очень счастливой.

Фигуристка рассказала, что многое поменяла в жизни, отметив, что к этому она подводила себя на протяжении двух лет.

«Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу», — добавила она.

Произвольная программа в женском одиночном катании состоится 22 февраля и начнется в 14:00 по московскому времени. По итогам финала Кубка России определится полный состав сборной России на чемпионат мира в Японии.