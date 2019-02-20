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Боль Тутберидзе: как Сотникова разбила Липницкую в Сочи 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
20 февраля 2014 года, ровно пять лет назад, на Олимпийских играх в Сочи Аделина Сотникова первой в истории российского женского фигурного катания завоевала золотую медаль в личных соревнованиях. «Газета.Ru» вспоминает, как это было.

Сложная диспозиция

Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были для России особенными. Первая «Белая Олимпиада», которую Международный олимпийский комитет (МОК) доверил нашей стране, должна была поразить мир организацией, что вполне удалось.
Но важны были и спортивные результаты. Фигурное катание было одним из самых «хлебных» видов для нашей страны, а введенный перед Олимпиадой в Сочи командный турнир называли «специально придуманным для России».
В то же время еще ни разу в истории, включая период Советского Союза, отечественные спортсменки не побеждали в женском катании. Когда, как не на домашних Играх, было ломать эту неприятную традицию?
Перспективы России на победу в этом виде расценивались как туманные. Игры в Сочи должны были стать последним стартом в карьере для знаменитой кореянки Ю-На Ким, олимпийской чемпионки Ванкувера-2010, и она была главным фаворитом соревнований, подойдя к ним в статусе чемпионки мира.
В полном порядке была и обыгравшая Ю-На в борьбе за победу на чемпионате мира 2012 года итальянка Каролина Костнер, а японка Мао Асада первенствовала в финале Гран-при текущего сезона.
От России шансами если не на победу, то на медали обладали две спортсменки: ученица Елены Буяновой Аделина Сотникова, а также воспитанница Этери Тутберидзе Юлия Липницкая, причем ставка делалась на последнюю.

В тени Липницкой

Аделина Сотникова стала еще в 2009 году самой юной в истории взрослых чемпионатов России обладательницей золота, выиграв его в 12 лет. Также в ее активе были победы в финале юниорского Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров, еще три взрослых национальных титула и два серебра чемпионатов Европы.
Выиграла Сотникова чемпионат России и серебро континентального первенства и в олимпийском сезоне, и все же главной надеждой страны считалась не она.
Юная Юлия Липницкая не выступала на чемпионате России, но выиграла два этапа Гран-при, а потом в финале, где Сотникова заняла пятое место, уступила только Асаде. Кроме того, на чемпионате Европы Аделина завоевала серебро именно в борьбе с ученицей Тутберидзе, которой досталось золото.
Липницкая в том сезоне поражала всех своей произвольной программой на музыку из кинофильма «Список Шиндлера».
Причем поражала настолько, что после выступления на Олимпиаде получила письмо от режиссера Стивена Спилберга с благодарностью за то, что смогла пронести через весь прокат образ девушки в красном пальто.
Сотниковой же вроде бы не хватало стабильности, и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в погоне за золотом командного турнира настолько поверили в Юлю и не поверили в Аделину, что подопечная Тутберидзе выступала и в короткой, и в произвольной программах.
Липницкая откатала блестяще и стала в возрасте 15 лет и 249 дней самой юной олимпийской чемпионкой в истории вида спорта, а вот Сотникова, казалось, не выступив в командном турнире, лишилась шансов на свою победу и, скорее всего, вообще на медаль.

Блеск Аделины

В Липницкую верили и в личном женском турнире, но уже короткая программа обернулась для подопечной Тутберидзе провалом.
Она откатала крайне неудачно, допустила ряд ошибок, упала на одном из прыжков и заработала только 65,23 балла, что практически лишило ее всяческих шансов, так как располагалась она после короткого проката на пятом месте, отставая на девять баллов от тройки лидеров.
Возглавляла ее Ю-На (74,92), но настроившаяся на сражение Сотникова проигрывала ей лишь 0,28 балла. На золото претендовала и Костнер, получившая 74,12.
Шедшая четвертой Грэйси Голд отставала на целых шесть баллов, а компанию Липницкой в числе провалившихся составила Асада, которая осталась только 15-й.
В произвольной программе кореянка выступала раньше конкуренток, а Сотникова закрывала соревнования — идеальный расклад для россиянки.
Уже не работавшая к тому времени под руководством Брайана Орсера Ким Ю-На откатала свою программу здорово, и в целом арбитры оценили ее по справедливости, хотя, возможно, немного придержали оценки в ожидании следующих выступлений.
И если Костнер превзойти кореянку не удалось, то Сотникова при аналогичных с соперницей компонентах оказалась сильнее за счет гораздо лучшей техники.
Тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель и каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер дали Аделине перевес в почти шесть баллов и сделали ее олимпийской чемпионкой.

Сомнения

Победа Сотниковой едва не обернулась скандалом, причем дважды. Многие эксперты и, естественно, сама Ким Ю-На до сих пор уверены, что россиянке завысили баллы.
В конце 2018 года Youtube-канал The Skating Lessons разбирал выступления в женском катании на Играх в Сочи, и, по мнению авторов, золото кореянки не вызывает никаких сомнений, а Сотникова выступила на одном уровне с Костнер и могла бы даже остаться третьей.
Кроме того, сторонники несправедливости победы Аделины отмечают замену перед произвольной программой судей из США и Южной Кореи, работавших на короткой программе, на представителей России и Украины.
Впрочем, далеко не все эксперты придерживаются такого мнения. Многие специалисты уже тогда признали, что как бы ни был хорош прокат Ю-На, по действовавшим в 2014 году правилам судейства Сотникова победила закономерно.
Лишиться золота Аделина могла в 2016 году из-за упоминания ее имени в докладе Ричарда Макларена, однако расследование Международного союза конькобежцев (ФИС) показало, что никаких манипуляций с ее допинг-пробами не было.
Триумф Сотниковой в Сочи-2014 открыл настоящее золотое время в российском фигурном катании. Те олимпийские «Кармен» в короткой программе и Рондо каприччиозо в произвольной навсегда вписаны в историю отечественного фигурного катания.
После этого Елизавета Туктамышева выигрывала чемпионат мира — 2015, следующие два сезона во всех турнирах доминировала Евгения Медведева, и, наконец, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018.
Сейчас японки пытаются прервать российскую гегемонию, но не факт, что у них получится, учитывая, что творят нынешние российские юниорки.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Стивен Спилберг , Аделина Сотникова , Елена Буянова , Каролина Костнер , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Ричард Макларен , Юлия Липницкая , Газета.Ru
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