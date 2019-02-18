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Слуцкая назвала фаворитку финала Кубка России по фигурному катанию 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая назвала главных претенденток на победу в финале Кубка России по фигурному катанию, передает.
"Кто фаворит? Все катаются на очень высоком уровне. Если брать Лизу, Женю и Станиславу — у них примерно один, высокий уровень. Конечно, у Медведевой и Туктамышевой больше опыта, но у Константиновой прекрасное катание", — приводит слова бывшей спортсменки Sport24.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева выступит на одном шоу с Алиной Загитовой.
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