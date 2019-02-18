Слуцкая назвала фаворитку финала Кубка России по фигурному катанию

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая назвала главных претенденток на победу в финале Кубка России по фигурному катанию, передает.

"Кто фаворит? Все катаются на очень высоком уровне. Если брать Лизу, Женю и Станиславу — у них примерно один, высокий уровень. Конечно, у Медведевой и Туктамышевой больше опыта, но у Константиновой прекрасное катание", — приводит слова бывшей спортсменки Sport24.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева выступит на одном шоу с Алиной Загитовой.