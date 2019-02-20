Соловьев рассказал о ссоре с Тарасовой 

Комментатор Василий Соловьев рассказал о ссоре с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи
"Напряжение было, безусловно. В моем случае — в двойном размере. Дело в том, что накануне мы поссорились с моим сокомментатором Тарасовой, и здоровались друг с другом перед трансляцией, как боксеры перед боем. Впрочем, за работой обо всем забыли, а когда на лед вышла Аделина Сотникова, то я поставил на запись телефон, чтобы запечатлеть, как Тарасова будет комментировать эту программу.
Когда Аделина финишировала, мы с Тарасовой помирились. Не знаю, что было бы, если бы результаты были другими. Шучу", — цитирует Соловьева "Матч ТВ".
20 февраля 2014 года золото Олимпийских игр в одиночном катании завоевала россиянка Аделина Сотникова.