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Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева покрасила волосы в красный цвет перед финалом Кубка России в Великом Новгороде, сообщает "Советский спорт".
Спортсменка поделилась с болельщиками фотографией, на которой отметила геолокацию "Великий Новгород". Также на снимке видны красные пряди фигуристки.
По результатам финала Кубка России, который будет проходить с 18 по 22 февраля, будет определен состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме.
На российском соревновании также выступит двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ранее чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о работе под руководством Этери Тутберидзе.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Советский спорт
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