Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева покрасила волосы в красный цвет перед финалом Кубка России в Великом Новгороде, сообщает "Советский спорт"

Спортсменка поделилась с болельщиками фотографией, на которой отметила геолокацию "Великий Новгород". Также на снимке видны красные пряди фигуристки.

По результатам финала Кубка России, который будет проходить с 18 по 22 февраля, будет определен состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме.

На российском соревновании также выступит двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева