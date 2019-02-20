Фигуристка Костнер пропустит чемпионат мира

Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер не выступит на чемпионате мира в Японии из-за травмы, сообщает L'Equipe.

Ранее Костнер пропустила чемпионат Европы в Минске. В декабре она сообщила, что повредила ногу при падении с лестницы. Отмечается, что фигуристка должна восстановиться к командному чемпионату мира, который пройдет в апреле в Японии.

Костнер — чемпионка мира 2012 года, пятикратная чемпионка Европы.

Чемпионат мира пройдет 18-24 марта в Японии.