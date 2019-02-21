Загитова потренировалась вместе со своей собакой 

Российская фигуристка Алина Загитова привела на тренировку в ледовый дворец «Хрустальный» свою собаку породы акита-ину по кличке Масару.
Собака выполняет команды Загитовой на льду, за что получает угощения. Видеозаписью в собственном аккаунте Instagramподелилась тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
Алина Загитова на прошедшем чемпионате Европы заняла второе место. Фигуристка продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония).
Ранее News.ru сообщал, что Евгения Медведева чисто исполнила прокат короткой программы на тренировке Кубка России.