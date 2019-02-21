Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова потренировалась вместе со своей собакой 

News.ru + ещё 13 9 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российская фигуристка Алина Загитова привела на тренировку в ледовый дворец «Хрустальный» свою собаку породы акита-ину по кличке Масару.
Собака выполняет команды Загитовой на льду, за что получает угощения. Видеозаписью в собственном аккаунте Instagramподелилась тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
Алина Загитова на прошедшем чемпионате Европы заняла второе место. Фигуристка продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония).
Ранее News.ru сообщал, что Евгения Медведева чисто исполнила прокат короткой программы на тренировке Кубка России.
News.ru: последние новости
Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе Ученица Тутберидзе рассказала о строгости тренера Российская фигуристка запела и получила совет «не петь»
Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Губерниева обвинили в оскорблениях
Лыжный спорт
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Российские биатлонисты шокировали результатами
Биатлон Статьи
Россиянин устроил мордобой в матче НХЛ
Хоккей
Тутберидзе возмутилась серебром дочери
Фигурное катание Статьи
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение