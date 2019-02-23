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Победу Медведевой над Туктамышевой объяснили 

News.ru + ещё 120 7 часов назад
Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением от выступления Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России в Великом Новгороде.
По словам бывшей фигуристки, Медведева откаталась не без ошибок, но победила за счёт хорошо исполненной короткой программы.
«Она, конечно, находится в лучшей форме, чем раньше. Это вызывает надежду на то, что она возрождается. Она очень прибавляет и стала очень красиво кататься, широко», — цитирует Бестемьянову 360.
Она заметила, что Туктамышева недобрала баллов до победы на каскаде, где вместо тройного прыжка исполнила двойной.
По сумме Туктамышева проиграла Медведевой менее двух баллов (221,19 против 222,90). Третье место досталось Виктории Васильевой (208,75).
До 25 февраля решится, кто станет обладательницей третьей путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в Японии. С большей долей вероятности первые две путёвки отдадут чемпионке Европы — 2019 Софье Самодуровой и олимпийской чемпионке — 2018 Алине Загитовой.
Право Загитовой участвовать в ЧМ поставили под сомнение, писал News.ru.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева
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