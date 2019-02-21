Жулин рассказал о том, что мешает Медведевой вернуться на прежний уровень

Известный российский тренер Александр Жулин поделился мнением о том, почему фигуристка Евгения Медведева не может вернуться на прежний уровень. «Дело в эмоциональном состоянии. Если Женя сможет выбраться из этой психологической ямы, то у неё всё получится. Она должна начать чисто кататься, и тогда придут победы, а с ними и уверенность. Сейчас на наших спортсменок — как на Медведеву, так и на Алину Загитову — оказывается огромное психологическое давление со стороны болельщиков и прессы. Молодым девочкам с этим непросто справиться», — заявил наставник в интервью RT. По его словам, в некоторой степени на фигуристке мог отрицательно сказаться переезд в Канаду. «По моему мнению, ей просто необходимо вспомнить, по какой системе она занималась в Москве и попытаться воспроизвести то же самое в новых условиях. В Канаде совсем иной подход. Но ей необходимо быть достаточно упорной на занятиях и, я уверен, что всё получится», — добавил он. Ранее Жулин рассказал, почему выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на турнире Dragon Trophy в Словении не стоит воспринимать всерьёз.