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Жулин рассказал о том, что мешает Медведевой вернуться на прежний уровень 

RT на русском 2 часа назад
Известный российский тренер Александр Жулин поделился мнением о том, почему фигуристка Евгения Медведева не может вернуться на прежний уровень.
«Дело в эмоциональном состоянии. Если Женя сможет выбраться из этой психологической ямы, то у неё всё получится. Она должна начать чисто кататься, и тогда придут победы, а с ними и уверенность. Сейчас на наших спортсменок — как на Медведеву, так и на Алину Загитову — оказывается огромное психологическое давление со стороны болельщиков и прессы. Молодым девочкам с этим непросто справиться», — заявил наставник в интервью RT.
По его словам, в некоторой степени на фигуристке мог отрицательно сказаться переезд в Канаду.
«По моему мнению, ей просто необходимо вспомнить, по какой системе она занималась в Москве и попытаться воспроизвести то же самое в новых условиях. В Канаде совсем иной подход. Но ей необходимо быть достаточно упорной на занятиях и, я уверен, что всё получится», — добавил он.
Ранее Жулин рассказал, почему выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на турнире Dragon Trophy в Словении не стоит воспринимать всерьёз.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Александр Жулин
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