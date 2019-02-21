Зачем Федерация фигурного катания прятала улыбку Медведевой от журналистов?

Финал Кубка России, проходящий в Великом Новгороде, подходит к десертной части — борьбе чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой и двукратного серебряного призера Олимпийских игр-2018 Евгении Медведевой. Короткая программа одиночниц состоится в четверг, произвольная — в пятницу. Анатолий Самохвалов делится впечатлениями от суетливого просмотра тренировок фигуристок по ТВ и злится на препоны со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

В осеннем гренобльском интервью Медведева рассказывала мне, как намерена поменять свою психологическую подготовку. Чрезмерная концентрация на прокате как на боксерском поединке не давала желаемого результата. Евгения ошибалась в ситуациях, которые знакомы ей досконально. Даже каскад двойной аксель — тройной риттбергер, новый для нее, щелкался на тренировках как нечто старое и знакомое, с чего просто сняли пыль.

Но на старте каскад выходил чудовищным. Готовилась Медведева к нему со своим фирменным злым взглядом… Но было это в прошлом году. "Я не такой человек, который перед соревнованиями улыбается, — говорила мне двукратная чемпионка мира в конце ноября. — Но на эту тему мы с Брайаном уже поговорили. Возможно, настало время экспериментов — с техникой, образами, телом".

"Настало время экспериментировать и с настроем перед стартом. Это тоже займет время, но я буду пробуждать в себе новые эмоции, — продолжала она. — Вероятно, мне и вправду надо где-то улыбнуться. Может, меня в какие-то моменты нужно подколоть, пошутить со мной, чтобы поднять мне настроение и боевой дух. Я слишком закапываюсь в себе до такой степени, что превращаюсь в комок нервов".

В четверг на небольшой ледовой арене в Великом Новгороде Медведева была в приподнятом настроении и совсем не напоминала сгусток нервов. Возможно, она продолжает выходить на лед в защитной маске, но очень хочется надеяться, что поддержка фанатов, зимние тренировки в Москве, Новый год в семейном кругу позволили ей, что называется, отпустить ситуацию, в которой она "всем и все должна". В которой она не имела права на ошибку, и в которой она должна была побеждать, несмотря на стрессовый перелом и стрессовый уход от прежнего тренера Этери Тутберидзе.

В четверг Медведева шутила и смеялась, она живо общалась с соперницами — Станиславой Константиновой и Серафимой Саханович. Только вот улыбку Женину можно было разглядеть лишь тренерам, оказавшимся на катке. Остальным, в том числе журналистам, регулярно освещающим фигурное катание, было в жесткой форме отказано в возможности работы на тренировке. Им оставалось лишь довольствоваться лишь трансляцией на сайте Первого канала.

От кого хорошее настроение Медведевой прячет Федерация фигурного катания на коньках России, совершенно непонятно. А генеральный директор организации Александр Коган и ее президент Александр Горшков не ответили на звонки, чтобы как-то прояснить эту ситуацию. Впрочем, из федерации уже практически невозможно выбить более или менее внятные стандартные итоги даже крупных турниров, таких как чемпионат России или чемпионат Европы.

А Медведева очень уверенно сделала и аксель, и риттбергер, и она была все той же чемпионкой мира, которую я видел на каждой тренировке, будь то в Гренобле или Саранске. В Великом Новгороде вновь показалось, что Медведевой осталось лишь малое — перенести всё на лед вечерами в четверг и пятницу.

Туктамышева провела тренировку стабильно. Кстати, тренер фигуристки Алексей Мишин в данный момент, когда решается вопрос третьей путевки на чемпионат мира, перешел на режим усиленной осторожности. Это касается и публичных выступлений, это коснулось и тренировочного проката Елизаветы.

Константинова и Саханович, к слову, являются возможными сюрпризами турнира. Первая способна на многое в случае удачных прокатов обеих программ, и пускай у фигуристки Валентины Чеботаревой не получился риттбергер, с которым она боролась все дни пребывания на чемпионате Европы в Минске, а также лутц.

Саханович был мощна и изящна, продемонстрировав отличный флип — тулуп. После перехода к тренеру Ангелине Туренко Сима перестала находиться под давлением, и теперь она не спасает свою карьеру, а катается в удовольствие. По крайней мере, создается такое впечатление. Ей не дали шанса на чемпионате России, как бы волею регламента, теперь она может напомнить о себе в финале национального кубка. Скоро мы все увидим. Если журналистов пустят на трибуну.