Медведева ответила Слуцкой после финала Кубка России 

Евгения Медведева и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина обсудили результаты фигуристки в финале Кубка России, передает "Советский спорт".
"Молодец", — написала бывшая спортсменка под постом Медведевой в инстаграме.
"Делала все, как ты мне говорила, а-ха-ха", — ответила 19-летняя Евегния.
"Так держать", — закончила диалог Светлана.
Медведева стала победительницей турнира в Великом Новгороде, опередив Елизавету Туктамышеву, с которой они считаются одними из претенденток на путевки на чемпионат мира.
Ранее Ягудин раскритиковал выступление Медведевой в финале Кубка России.