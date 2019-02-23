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Медведева ответила Слуцкой после финала Кубка России 

Газета.Ru + ещё 107 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Евгения Медведева и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина обсудили результаты фигуристки в финале Кубка России, передает "Советский спорт".
"Молодец", — написала бывшая спортсменка под постом Медведевой в инстаграме.
"Делала все, как ты мне говорила, а-ха-ха", — ответила 19-летняя Евегния.
"Так держать", — закончила диалог Светлана.
Медведева стала победительницей турнира в Великом Новгороде, опередив Елизавету Туктамышеву, с которой они считаются одними из претенденток на путевки на чемпионат мира.
Ранее Ягудин раскритиковал выступление Медведевой в финале Кубка России.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Светлана Хоркина , Елизавета Туктамышева , Советский спорт
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