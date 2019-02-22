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Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию 

Рамблер 2 часа назад
Евгения Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию и стала главной претенденткой на третье место в составе сборной России на чемпионат мира в Японии, сообщает ТАСС.
Лидером после короткой программы была Елизавета Туктамышева, Медведева занимала промежуточное второе место. Однако после произвольной программы Евгения сумела вырваться вперед.
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По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75).
Предположительно, именно Медведевой достанется третья путевка на чемпионат мира, который состоится в марте в японском Сайтаме. Два первых места в сборной уже принадлежат Алиной Загитовой и Софье Самодуровой. Окончательный состав сборной будет назван 25-26 февраля.
Фигурное катание , Видео
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