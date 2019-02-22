Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию

Евгения Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию и стала главной претенденткой на третье место в составе сборной России на чемпионат мира в Японии, сообщает ТАСС.

Лидером после короткой программы была Елизавета Туктамышева, Медведева занимала промежуточное второе место. Однако после произвольной программы Евгения сумела вырваться вперед.

По сумме короткой и произвольной программ Медведева набрала 222,90 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75).

Предположительно, именно Медведевой достанется третья путевка на чемпионат мира, который состоится в марте в японском Сайтаме. Два первых места в сборной уже принадлежат Алиной Загитовой и Софье Самодуровой. Окончательный состав сборной будет назван 25-26 февраля.