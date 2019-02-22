Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ягудин о прокате Медведевой: нужно смотреть правде в глаза 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление фигуристки Евгении Медведевой в финале Кубка России по фигурному катанию.
"Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет что-то свое в программах, ведь никто не знает Женю лучше, чем она сама, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Да Трейси (Уилсон — тренер) хвалит, но нужно смотреть правде в глаза — было падение, плюс очень тяжелый двойной каскад, на грани".
Ягудин также оценил катание Елизаветы Туктамышевой, отметив, что спортсменка преодолела сложный период.
"Вот так надо было прыгать накануне, как я и говорил, видно что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад тройной лутц — тройной тулуп — был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп".
Последние новости
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе Испанская модель, которая заводит моторы одним взглядом (фото) Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Комментарии9
Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алексей Ягудин , Первый канал
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Избран президент РФС
Футбол
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Губерниева обвинили в оскорблениях
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение