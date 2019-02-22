Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление фигуристки Евгении Медведевой в финале Кубка России по фигурному катанию.
"Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет что-то свое в программах, ведь никто не знает Женю лучше, чем она сама, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Да Трейси (Уилсон — тренер) хвалит, но нужно смотреть правде в глаза — было падение, плюс очень тяжелый двойной каскад, на грани".
Ягудин также оценил катание Елизаветы Туктамышевой, отметив, что спортсменка преодолела сложный период.
"Вот так надо было прыгать накануне, как я и говорил, видно что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад тройной лутц — тройной тулуп — был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп".