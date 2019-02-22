Туктамышева не вошла в список участников Универсиады-2019

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не вошла с состав национальной команды на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.

Об этом говорится на официальном сайте министерства спорта России, утвердившего состав национальной команды на предстоящие соревнования.

В декабре 2018 года тренер Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что его подопечная попала в список кандидатов на участие в Универсиаде.

XXIX зимние университетские игры в Красноярске, которая пройдут с 2 по 12 марта.

Ранее Туктамышева заявила, что ей надоела шумиха вокруг путёвок на ЧМ по фигурному катанию.