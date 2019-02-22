Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышева не вошла в список участников Универсиады-2019 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не вошла с состав национальной команды на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.
Об этом говорится на официальном сайте министерства спорта России, утвердившего состав национальной команды на предстоящие соревнования.
В декабре 2018 года тренер Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что его подопечная попала в список кандидатов на участие в Универсиаде.
XXIX зимние университетские игры в Красноярске, которая пройдут с 2 по 12 марта.
Ранее Туктамышева заявила, что ей надоела шумиха вокруг путёвок на ЧМ по фигурному катанию.
RT на русском: последние новости
Туктамышева заявила, что ей надоела шумиха вокруг путёвок на ЧМ по фигурному катанию Тренер Медведевой рассказал, как его подопечной превзойти Трусову и Щербакову Туктамышева чисто выполнила произвольную программу в финале КР
Фигурное катание , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Минспорта
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Избран президент РФС
Футбол
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Губерниева обвинили в оскорблениях
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение