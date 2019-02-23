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Соперница Медведевой выступала через боль на Кубке России 

Газета.Ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Анна Тарусина прокомментировала свое выступление в финале Кубка России, передает "Советский спорт".
Спортсменка заняла шестое место на турнире.
"Ребята, спасибо за переживания. Кто-то заметил, я действительно катала с больным коленом. Это очень неприятная боль, надеюсь, что этого было почти незаметно. Люблю", — написала Тарусина в твиттере.
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева одержала победу на турнире, набрав 222,90 балла. Второй стала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (221,19), третьей — Виктория Васильева (208,75).
Ранее сообщалось, что Медведева слышала крики заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой во время проката на Кубке России.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Елизавета Туктамышева , Советский спорт
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