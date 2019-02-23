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Медведева рассказала о своем главном враге 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что хочет избавиться от боязни говорить о том, что происходит у нее в голове.
"Хочу перестать бояться говорить о том, что у меня происходит в голове. Страха я не испытываю. Но мне хорошо знакомо чувство неуверенности, и это мой самый главный враг, с которым я борюсь на протяжении всей карьеры.
Я по жизни, видимо, человек такой, сомневающийся. Но эти сомнения порой оберегают меня и не дают делать глупости. Есть в этом свои плюсы и свои минусы", — цитирует Медведеву портал "Команда России".
Ранее фигуристка назвала причину, помешавшую завоевать золото ОИ-2018.
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