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Тарасова сравнила Туктамышеву с Медведевой на Олимпиаде 

News.ru 2 часа назад
Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала поражение Елизаветы Туктамышевой в финале Кубка России, который прошёл в Великом Новгороде.
«Никто не замечает, как вся эта ситуация напоминает Игры в Пхёнчхане, где Женя практически при таком же раскладе, как и Лиза Туктамышева, проиграла Олимпийские игры — проиграла короткую программу, причем не ошибаясь, не падая», — цитирует Тарасову ТАСС.
Специалист отметила, что «всем нужно немного успокоиться, так как тренерскому совету и так будет непросто» при выборе спортсменки для участия в чемпионате мира.
По сумме Туктамышева проиграла Медведевой менее двух баллов (221,19 против 222,90). Третье место досталось Виктории Васильевой (208,75).
До 25 февраля решится, кто станет обладательницей третьей путёвки на чемпионат мира, который пройдёт в Японии. С большей долей вероятности первые две путёвки отдадут чемпионке Европы — 2019 Софье Самодуровой и олимпийской чемпионке — 2018 Алине Загитовой.
Медведева на Олимпиаде-2018 уступила около балла Загитовой.
Как писал News.ru, победу Медведевой над Туктамышевой объяснили.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Елизавета Туктамышева , ИТАР-ТАСС
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