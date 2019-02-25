Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову

По мнению эксперта, Станислава Константинова показала достойный результат и должна попасть в список участниц турнира.

"У нее был неплохой нынешний сезон. С другой стороны не попала в призеры чемпионата Европы", — рассуждает Погорилая.

Фигуристка настаивает, что Константинова по результатам выступлений отобралась на чемпионат мира.

"Ее нужно включать в состав на чемпионат мира. Она отобралась", — заявила спортсменка.

Однако Погорилая призналась, что до сих пор не может понять, зачем делать замены, основываясь на финале Кубка России.