Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову 

Бронзовый призер чемпионата мира–2016 по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала, кого стоит включить в заявку на чемпионат мира, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, Станислава Константинова показала достойный результат и должна попасть в список участниц турнира.
"У нее был неплохой нынешний сезон. С другой стороны не попала в призеры чемпионата Европы", — рассуждает Погорилая.
Фигуристка настаивает, что Константинова по результатам выступлений отобралась на чемпионат мира.
"Ее нужно включать в состав на чемпионат мира. Она отобралась", — заявила спортсменка.
Однако Погорилая призналась, что до сих пор не может понять, зачем делать замены, основываясь на финале Кубка России.
Ранее спортсменка резко высказалась о программе Елизаветы Туктамышевой.