Мишина разозлил вопрос о включении Туктамышевой в запас ЧМ

Заслуженный тренер России Алексей Мишин эмоционально отреагировал на вопросы журналистов на решение включить его ученицу Елизавету Туктамышеву в состав запасных для участия в чемпионате мира-2019.

«Как запасная? Что сказал Горшков (Александр Горшков — глава федерации)? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте!», — сказал Мишин в диалоге с представителем «Спорт день за днём».

Ранее обсуждалось, что Константинову может заменить либо Медведева, либо Туктамышева, для чего обе приехали на финал Кубка России в Великий Новгород. Победу с преимуществом в два балла одержала Медведева.

Туктамышевой посоветовали пропустить отбор к ЧМ, писал News.ru.