Заслуженный тренер России Алексей Мишин эмоционально отреагировал на вопросы журналистов на решение включить его ученицу Елизавету Туктамышеву в состав запасных для участия в чемпионате мира-2019.
«Как запасная? Что сказал Горшков (Александр Горшков — глава федерации)? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте!», — сказал Мишин в диалоге с представителем «Спорт день за днём».
На слова журналиста о том, что в основе на турнир — Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, а запасные — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, специалист заявил, что это ничего не значит.
Ранее обсуждалось, что Константинову может заменить либо Медведева, либо Туктамышева, для чего обе приехали на финал Кубка России в Великий Новгород. Победу с преимуществом в два балла одержала Медведева.
Туктамышевой посоветовали пропустить отбор к ЧМ, писал News.ru.