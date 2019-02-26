Фигуристка выступит на Универсиаде в Красноярске в хиджабе

В зимней Универсиаде в Красноярске примет участие фигуристка из Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ), сообщает ТАСС

Граждане данного государства будут впервые представлены в программе соревнований. Одной из самых ярких представительниц страны-дебютанта станет фигуристка Захра Лари.

24-летняя спортсменка известна тем, что ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) поменял свои правила, а именно внес поправку в регламент, который раньше запрещал ношение головных уборов. Теперь фигуристка, выступающая в хиджабе, больше не потеряет балл за свой костюм.

До этого нововведения крупные украшения или головные уборы были запрещены в фигурном катании, так как они могут травмировать выступающего.

Ранее ISU опубликовал заявку сборной России на ЧМ по фигурному катанию.