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Фигуристка выступит на Универсиаде в Красноярске в хиджабе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В зимней Универсиаде в Красноярске примет участие фигуристка из Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ), сообщает ТАСС.
Граждане данного государства будут впервые представлены в программе соревнований. Одной из самых ярких представительниц страны-дебютанта станет фигуристка Захра Лари.
24-летняя спортсменка известна тем, что ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) поменял свои правила, а именно внес поправку в регламент, который раньше запрещал ношение головных уборов. Теперь фигуристка, выступающая в хиджабе, больше не потеряет балл за свой костюм.
До этого нововведения крупные украшения или головные уборы были запрещены в фигурном катании, так как они могут травмировать выступающего.
Ранее ISU опубликовал заявку сборной России на ЧМ по фигурному катанию.
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Фигурное катание , ИТАР-ТАСС
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