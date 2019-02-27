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Японская соперница Загитовой тренирует сложный элемент 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Призер чемпионатов мира, чемпионка четырех континентов, японская фигуристка Сатоко Мияхара решила выучить тройной аксель, сообщает "Советский спорт".
У телеканал TV Sports оказалось в распоряжении видео с тренировкой фигуристки. В эпизоде заметно, что Мияхаре пока дается приземление после прыжка — он получается либо с падением, либо с недокрутом.
Сама спортсменка в интервью японскому ТВ рассказал, что покажет элемент ультра-си класса на домашнем чемпионате мира, куда отобралась в состав сборной Японии.
Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. В Японии таким прыжком также владеет Рика Кихира.
Среди российских действующих фигуристок элемент удается исполнить только Елизавете Туктамышевой.
Ранее чемпион ОИ Дмитрий Соловьев назвал своих фаворитов на ЧМ по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Сатоко Мияхара , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Соловьев , Советский спорт
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