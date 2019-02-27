Японская соперница Загитовой тренирует сложный элемент

У телеканал TV Sports оказалось в распоряжении видео с тренировкой фигуристки. В эпизоде заметно, что Мияхаре пока дается приземление после прыжка — он получается либо с падением, либо с недокрутом.

Сама спортсменка в интервью японскому ТВ рассказал, что покажет элемент ультра-си класса на домашнем чемпионате мира, куда отобралась в состав сборной Японии.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. В Японии таким прыжком также владеет Рика Кихира.

Среди российских действующих фигуристок элемент удается исполнить только Елизавете Туктамышевой