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Туктамышева эмоционально прокомментировала непопадание на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира.
«Внутри я все еще была маленькой девочкой, которая продолжала верить. Вы убили ее. Но я боец и я вернусь», — написала спортсменка в Twitter.
27 февраля тренерский совет Федерации фигурного катания России принял решение отдать третью путевку на чемпионат мира в Японии Евгении Медведевой. Два других места в сборной заняли Алина Загитова и Софья Самодурова.
Чемпионат мира-2019 пройдет в японском Сайтаме 18-24 марта.
Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Совет Федерации
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