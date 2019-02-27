Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира.
«Внутри я все еще была маленькой девочкой, которая продолжала верить. Вы убили ее. Но я боец и я вернусь», — написала спортсменка в Twitter.
27 февраля тренерский совет Федерации фигурного катания России принял решение отдать третью путевку на чемпионат мира в Японии Евгении Медведевой. Два других места в сборной заняли Алина Загитова и Софья Самодурова.
Чемпионат мира-2019 пройдет в японском Сайтаме 18-24 марта.