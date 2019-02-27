«Вы меня убили»: Туктамышева о непопадании в сборную

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) определился с итоговым составом российской сборной на грядущий чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Тренерский совет федерации путем голосования включил в заявку национальной команды в дисциплине женского одиночного катания Евгению Медведеву, а также Алину Загитову и Софью Самодурову.

Елизавета Туктамышева вместе со Станиславой Константиновой остались вне основного состава сборной и были включены в запас.

«По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — семь человек, один член совета воздержался», — сообщает пресс-служба ФФККР.

Полный состав российской сборной выглядит следующим образом:

Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева; Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова

Примечательно, что днем ранее Международный союз конькобежцев (ИСУ) на своем официальном сайте уже опубликовал составы национальных сборных, которые выступят на грядущем мировом первенстве. Однако в основной заявке российской команды среди женщин-одиночниц Медведева, как и Туктамышева, не числилась. Обе спортсменки были в запасе, а основной состав сборной состоял из Загитовой, Самодуровой и Константиновой.

При этом в ФФККР отмечали, что до старта чемпионата мира могут быть внесены изменения. В конечном итоге они были совершены, чем вызвали волну критики со стороны экспертов. Так, чемпионка мира Мария Бутырская , неоднократно выражавшая свою поддержку Елизавете Туктамышевой, считала неправильным и «издевательским» поведение руководства федерации, которое, по ее мнению, намеренно откладывало вынесение итогового решения. После объявления основного состава сборной Бутырская заявила, что именно Туктамышева заслуживала путевки на чемпионат мира, тогда как Медведева «провалила старт сезона».

«Мне очень обидно за Туктамышеву. Она всем сезоном показывала, что снова в обойме и что готова выигрывать. Зная Лизу, когда она начинает сезон в таком ритме, она его так же классно и заканчивает. Когда она выиграла чемпионат мира, она так же начала сезон лучшей. У Медведевой никто не отбирает славы, за нее тоже все болели и переживали.

Но она провально начала сезон, это были ее не лучшие прокаты. Получается, что из-за одного старта с мизерной разницей в баллах, определяется, кто едет на чемпионат мира. Вопрос поставили ребром. Да, это спортивный принцип, но мне, как спортсменке, искренне жаль Елизавету»,

Говоря о составе российской команды в целом, чемпионка мира также поделилась мнением и о заявке мужчин-одиночников. По мнению Бутырской, включение Михаила Коляды в основу сборной и попадание Сергея Воронова в запас могло быть обусловлено в связи с возрастной категорией спортсменов. В частности 24-летний Коляда, который моложе Воронова на семь лет, способен добиться в прогресса в своем катании, а ФФККР уже сейчас рассматривает кандидатов на попадание на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Если вернуться к теме женского одиночного катания, то в поддержку Туктамышевой также высказалась двукратная чемпионка мира и олимпийский призер Ирина Слуцкая , которая считает, что ученица Алексея Мишина заслужила поездки в Сайтаму.

«Раз тренерский совет решил выбрать такой состав, значит, так и будет правильно. Не спорю, что Туктамышева тоже заслуживала поехать на чемпионат мира, но путевки только три. Может ли передумать федерация? Не могу отвечать за них. Мое личное отношение… Я не вправе что-либо тут высказывать. Но отмечу, что Лиза — сильная спортсменка», — приводит Sport24 слова Слуцкой, которая подчеркнула, что среди Загитовой, Медведевой и Самодуровой все три фигуристки способны побороться за золотую медаль первенства.

О том, что в споре между Туктамышевой и Медведевой выбор в пользу первой сделала и вице-чемпионка мира Алена Леонова. По ее словам, тренерский совет основывался в большинстве своем только исходя из результатов финала Кубка России, где Евгения завоевала золото, а Елизавета осталась на второй позиции. Однако Леонова заявила, что включение 22-летней фигуристки в состав сборной был бы более справедливым.

«Туктамышева весь сезон хорошо себя показывала. Женя не очень хорошо выступила на Гран-при, на чемпионате России провалила короткую программу. Лиза вообще в чемпионате России не участвовала, но в финале Кубка в произвольной она показала тройной аксель. Так что мне бы больше хотелось, чтобы она поехала на чемпионат мира», — сказала Леонова.

Сама же Туктамышева не осталась в стороне выразилась в крайне краткой форме, «обвинив» федерацию в том, что руководство ФФККР едва не поставило крест на карьере фигуристки.

«Внутри меня еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, и я вернусь», — цитирует Орсера сайт телеканала «360».

Ожидаемо порадовался итогам тренерского совета тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер. Канадский специалист, у которого 19-летняя россиянка тренируется с лета прошлого года, выразил мнение, что выборы прошли честно, а его ученица заслужила путевки в сборную.

«Сейчас я очень доволен! Это был интересный и честный процесс. Теперь мы возвращаемся к работе с четким пониманием. Увидимся со всеми в Японии», —— цитирует Орсера сайт телеканала «360».

Среди тех, кто участвовал в выборах, оказалась и известный тренер Нина Мозер, отдавшая свой голос за кандидатуру Медведевой. Специалистка посчитала, что финал Кубка России был определяющим турнирам, по итогам которого и было принято решение об окончательной заявке сборной.

В текущем сезоне Медведева завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, выиграла бронзу на этапе Гран-при в Канаде, а также заняла четвертое место на этапе во Франции, не сумев пробиться в финал. На чемпионате России она стала седьмой и не квалифицировалась на первенство Европы. Первую и пока единственную золотую медаль в текущем сезоне 19-летняя спортсменка завоевала в финале Кубка России, набрав 222,90 балла.

Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Канаде, а также завоевала серебро в Японии. В финале соревнований Елизавета вошла в тройку лидеров, уступив японке Рике Кихире и Алине Загитовой. Чемпионат России ученица Алексея Мишина была вынуждена пропустить из-за болезни, а на первенство Европы она не отобралась.