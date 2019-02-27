Канадская фигуристка поддержала Туктамышеву

Узнав, о том, что в заявке Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) она идет в качестве запасной фигуристки, Туктамышева написала грустное сообщение на своей странице в твиттере.

"Вы убили во мне маленькую наивную девочку. Но я вернусь, ведь я воин", — пообещала спортсменка.

Позже ее пост прокомментировала Дюамель.

"Ты всегда возвращаешь. Ты же чемпионка", — написала она.

"Газета.Ru" ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.

Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.