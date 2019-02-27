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Канадская фигуристка поддержала Туктамышеву 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель поддержала Елизавету Туктамышеву, не попавшую в основу национальной сборной на чемпионат мира в Японии, передает "Советский спорт".
Узнав, о том, что в заявке Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) она идет в качестве запасной фигуристки, Туктамышева написала грустное сообщение на своей странице в твиттере.
"Вы убили во мне маленькую наивную девочку. Но я вернусь, ведь я воин", — пообещала спортсменка.
Позже ее пост прокомментировала Дюамель.
"Ты всегда возвращаешь. Ты же чемпионка", — написала она.
"Газета.Ru" ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.
Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.
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Фигурное катание , Меган Дюамель , Елизавета Туктамышева , Газета.Ru , Советский спорт
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