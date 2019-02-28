Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?

Фигурное катание, ЧМ 2019: Медведева в сборной России, скандал, как так?

Федерация фигурного катания убила «маленькую девочку» в Туктамышевой и в болельщиках. Господи, ну какая Медведева на чемпионате мира?!

Массовое «убийство» девочек

«Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили». Так пронзительно Елизавета Туктамышева отреагировала на решение тренерского совета о невключении её в основной состав сборной России на чемпионат мира. Точнее и не скажешь. Страшно представить, сколько таких «маленьких девочек» в нас растоптала федерация фигурного катания, отправив в Сайтаму Евгению Медведеву и оставив Туктамышеву в запасе.

Признаю: я был уверен, что Лиза обязательно поедет на чемпионат мира. Даже когда она уступила 1,71 балла Жене в Великом Новгороде. Даже когда федерация всеми правдами и неправдами откладывала решение. Читал комментарии о том, что всё уже решено в пользу Медведевой , и думал: «Ребята, да у вас паранойя!» Такого не может быть. Ну какая Медведева на чемпионате мира?! Это просто за гранью.

Состав после дедлайна

В России состав сборной России на чемпионат мира формируется путём обсуждения на тренерском совете, а затем утверждается исполкомом федерации. Отправить заявку на японский турнир, который пройдёт с 18 по 24 марта, нужно было не позднее 25 февраля. Определить состав до дедлайна специалисты не успели, а потому в Международный союз конькобежцев была отправлена заявка образца чемпионата Европы.

Максим Ковтун и Всем было очевидно, что тянут исключительно из-за решения по третьей одиночнице. В остальных дисциплинах интриги толком и не было. Да и если бы даже была, то мало кто обратил бы на это внимание. В итоге состав объявили через два дня после того, как отправили в ISU заявку. У мужчин за неимением лучшего в Сайтаму отправятся Михаил Коляда Александр Самарин . В спортивных парах, как и в танцах на льду, никаких вопросов тоже нет.

Забудьте о спортивном принципе

А теперь о главном. Сторонники поездки Медведевой на чемпионат мира утверждают, что спортивный принцип был соблюдён. Да что вы? О каком спортивном принципе вообще может идти речь, когда участниц главного старта сезона выбирают голосованием? Получается, 19 членов совета, проголосовавших за Женю, этот самый принцип свято чтят, а остальные восемь его нагло попрали?

Весь «спортивный принцип» сводится к тому, что Медведева по сумме двух программ на 1,71 балла опередила Туктамышеву в финале Кубка России. Крошечная разница и неидеальное катание обеих спортсменок тут же породили волны негодования относительно судейства. Мол, Евгении поставили неоправданно завышенные компоненты, а Лизу просто «задушили». Такое ощущение, что чиновники федерации только этого и добивались. Всем отлично известно, что любые обсуждения оценок — в пользу бедных. Хоть под лупой рассматривай каждый элемент, цифры в протоколе не изменятся.

Иллюзия отбора

В эти жаркие дни болельщики фигурного катания часто вспоминали о цирке, но ещё чаще намекали на клоунов. А надо было обратить взор на иллюзионистов. Секрет любого трюка в том, чтобы заставить зрителя сосредоточиться на второстепенном и отвлечь от того, что превращает ловкость рук в настоящее волшебство. Финал Кубка России в Новгороде — не что иное, как отвлекающий манёвр. Последний раз участница финала Кубка ездила на чемпионат мира пять лет назад. Всё остальное время этот турнир служил площадкой для фигуристов второго эшелона. Кстати, в других дисциплинах так было и в этом году. Так почему вдруг второстепенные национальные соревнования стали ключевыми в отборе на чемпионат мира именно у женщин и именно в этом году? Не потому ли, что другого способа хоть как-то обосновать участие Медведевой в чемпионате мира просто не было? Вот уже Татьяна Тарасова , комментируя решение тренерского совета, открыто говорит: «Соревнования в Новгороде для чего проводились? Чтобы определить, кто поедет». Интересно, а если бы Женя не выступала в этом сезоне и на поездку в Сайтаму претендовали Туктамышева и Константинова, им бы тоже устроили отбор в Новгороде? Терзают сомнения.

Решение против Медведевой

Медведева двумя сезонами полного доминирования дала право называть себя одной из величайших фигуристок в истории. Безумно болезненно проиграв Загитовой на Олимпиаде, она нашла новую мотивацию и кардинально поменяла жизнь. Женя прекрасная, цельная и очень сильная. Она бы точно не сломалась после одного неудачного сезона и продолжила бы гнуть свою линию. Но в федерации решили иначе. Устроили для неё дополнительный отбор и в итоге отправили на чемпионат мира бывшую чемпионку, которая в этом сезоне не откатала чисто ни на одном турнире.

А заодно разворошили гнездо хейтеров, которые только и ждут провала от бывшей подопечной Тутберидзе, переехавшей в Канаду. Теперь у них есть реальный аргумент для обвинения Жени во всех грехах. Двукратную чемпионку мира начали травить, и это ужасно. Но по-другому и быть не могло, потому что её включение в состав сборной — верх несправедливости. Шансы на медаль у Евгении, конечно, есть, но куда вероятнее, что она даже с чистыми прокатами окажется вне пьедестала. Если это произойдёт, то нынешняя «травля» покажется цветочками. Как бы не вышло, что Медведевой оказали медвежью услугу.