«Вы убили девочку»: Медведева стала врагом России

«Вы убили девочку»

На чемпионат мира по фигурному катанию в Японию поедет Евгения Медведева , а Елизавета Туктамышева остается в списке запасных. Федерация долго металась между спортсменками, сравнивала результаты на разных соревнованиях, но в итоге все решил один-единственный старт. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы: кто-то назвал решение в пользу Медведевой предвзятым, а кто-то с пеной у рта стал доказывать обратное. Честно ли все на самом деле — разбиралась «Лента.ру»

Долгожданная встреча

В первой половине сезона поверить в то, что Медведева окажется в заявке на чемпионат мира, было невозможно. Соревновательный год она начала не просто неудачно — провально: не смогла отобраться в финал Гран-при, дрогнув на решающем этапе в Гренобле, на чемпионате России после короткой программы оказалась во второй десятке, кое-как взобравшись потом на седьмое место, и на первенство Европы не попала. За лето, которое Медведева провела в команде нового тренера — канадца Брайана Орсера, поломалась привычная для нее техника скольжения и прыжков. И надеяться, что восстановление будет скорым, не приходилось.

Туктамышева — наоборот — стартовала очень бодро. Пока все отходили от олимпийского сезона, она старт за стартом прибавляла, до совершенства доводя тройной аксель — самый сложный прыжок в женском фигурном катании, который из россиянок на международной арене исполняет она одна. Ученица Алексея Мишина за несколько месяцев застолбила за собой второй номер сборной (после олимпийской чемпионки Алины Загитовой), в финале Гран-при стала бронзовым призером и всерьез собиралась бороться за золото чемпионата континента. Но накануне первенства страны она попала в больницу, и это перечеркнуло все планы. Так Туктамышева осталась без чемпионата Европы, а, как выяснилось теперь, и чемпионата мира.

Говорят, что в Федерации фигурного катания при формировании заявки руководствовались спортивным принципом: кто выиграл — тот и поедет. Первые две путевки отдали чемпионке и вице-чемпионке Европы-2019 Софье Самодуровой и Алине Загитовой. Решение по третьей должны были принять после финала Кубка России — соревнования, о существовании которого до этого многие могли и не знать. Туктамышева первоначально не собиралась ехать в Великий Новгород: она только начала набирать форму после болезни, выиграла международный турнир в Словении (правда, с несколькими падениями) и хотела поберечь силы. Но Елизавета понимала: поездку на чемпионат мира ей могла гарантировать только очная победа над Медведевой. Поэтому фигуристки все-таки встретились.

Какие вопросы?

И Туктамышева, и Медведева в Новгороде не выглядели идеально: первая упала с коронного акселя в короткой программе, вторая — с каскада в произвольной. Но в итоговом протоколе весы склонились в сторону ученицы Орсера: она выиграла у Туктамышевой полтора балла. Выиграла, значит, путевка честно достается ей, какие вопросы? А вопросы, в самом деле, есть.

Первый — зачем вообще затеяли дополнительный отбор между Туктамышевой и Медведевой и придали такое значение финалу Кубка страны, если законной претенденткой на Японию была Станислава Константинова ? Она по итогам чемпионата России стала первой среди взрослых и получила статус временного первого номера сборной. Потом она, правда, провалила короткую программу на чемпионате Европы и в итоге стала четвертой, но это не повод обесценивать ее победу на внутренних соревнованиях. Если уж мы заговорили о спортивном принципе.

Второй вопрос — почему все провалы Медведевой по ходу сезона забылись, а Туктамышева так дорого заплатила за единственную ошибку на Кубке России? Тем более что полтора балла — не пропасть, да и проиграла их спортсменка только за счет падения с уникального прыжка.

Именно потому, что эти вопросы повисли в воздухе и внятно на них отвечать никто не собирается, спортивная и околоспортивная общественность взбунтовались.

Кто кого

Эксперты поделились на два лагеря, хотя тех, кто согласен с решением федерации, — гораздо больше. Это и Александр Жулин , и Нина Мозер, и Евгений Плющенко , и Наталья Бестемьянова, и Татьяна Тарасова . Все они в один голос твердят: Медведева была в команде на протяжении многих лет, она выиграла Кубок, она достойна путевки на ЧМ. Специалисты при этом не отрицают, что Туктамышева — сильная спортсменка. Просто симпатии, то ли по искренней вере, то ли по старой дружбе — на стороне ее оппонентки.

Ирина Слуцкая и За Туктамышеву же вступились Максим Траньков Мария Бутырская . По словам бывших фигуристов, ученицу Мишина им искренне жаль. «Туктамышевой мне будет не хватать. Потому что я считаю, что она как никто заслуживала своими результатами в этом сезоне участие на турнире», — заявил Траньков.

Эту мысль поддержали и многочисленные фанаты спортсменки, которые устроили Медведевой травлю в сети. Из приличного, ее называли «за уши притянутой» и «неприкасаемой», а решение федерации — подлостью и ударом в спину. Справедливости ради, болельщики Евгении тоже не растерялись.

Масла в огонь подлила и сама Елизавета, опубликовав душещипательный пост в Twitter, где призналась, что до последнего надеялась на участие в турнире: «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец и еще вернусь», — написала спортсменка.

Если Туктамышевой не доверят и командный чемпионат мира, который пройдет в апреле в той же Японии, возвращаться ей придется только в следующем сезоне. Что о шансах — так в сборной России не принято загадывать настолько далеко.

Тяжелый случай

Что нужно сделать Медведевой, чтобы развеять сомнения критиков? Логично, что выиграть чемпионат мира или хотя бы попасть на пьедестал. Верится в это с трудом, и не только потому, что сама спортсменка крайне нестабильна — даже Медведева образца Олимпиады в Пхенчхане вряд ли претендовала бы на золото. Дело в том, что при чистом прокате японской звезды Рики Кихиры борьба за верхнюю ступень пьедестала с ней станет невозможной даже для Загитовой. А она Медведеву превосходит технически. Не стоит сбрасывать со счетов и Самодурову, которая в этом сезоне не падает, хоть и выдающейся техникой пока не обладает.

Надеяться на помощь судей также не приходится: они успели отвыкнуть от спортсменки, которая пропустила важнейшие международные старты, и вряд ли собираются за былые заслуги ставить лишний балл. Да и статус двукратной чемпионки мира, скорее всего, роли не сыграет. Во-первых, правила поменялись, а во-вторых, последняя победа Медведевой приходится на далекий по меркам фигурного катания 2017-й.

Кажется, федерация своим решением только загнала фигуристку в угол, а заодно подставила под удар себя. Теперь, чтобы найти выход и спасти всех, у Медведевой и ее тренеров есть чуть меньше месяца. И что-то придумать действительно нужно: новый провал спортсменке могут и не простить.